Lizzo rompiendo estereotipos

En 2010, su carrera como rapera comenzó a despegar, pero no fue hasta el 2019 cuando con el lanzamiento de su álbum Cuz I love you conquistó al público y a los charts de música.

Pero Lizzo no es una cantante cualquiera. Desde que empezó a hacerse conocida, siempre ha defendido todos los distintos tipos de belleza, considerando además que el físico a veces suele ser un impedimento para que las personas muestren su talento, y que lo que necesitan son más plataformas o recursos para desarrollarlo.

Así fue como creó su reality show Lizzo’s watch out for the big grrrls, con el que dejó reforzada una declaración de intenciones que critica estos estereotipos inalcanzables impuestos por la sociedad.

Desde siempre, la artista ha sido una embajadora del ‘body positive’ y, por ende, hace música positiva y con mensajes alentadores para las mujeres y niñas que la escuchan. Uno de sus objetivos principales ha sido empoderar a las comunidades marginadas y sí que lo está logrando.

Sus looks hablan más de ella

En la parte de vestimenta, Lizzo siempre ha tratado de resaltar que cualquier mujer puede usar lo que quiera y le guste, y no tiene que cumplir con ciertos estándares para hacerlo. Y es aquí donde entra el concepto de ‘body positive’ mencionado anteriormente. En una entrevista que ofreció a la revista Vogue USA, la cantante aseguró que ahora lo importante es redefinirlo porque considera que para las personas que se inventó el término no se están viendo beneficiadas. “Creo que, ahora, lo que le debo a la gente que empezó todo esto es no quedarme solo aquí. Tenemos que volver a incomodar a la gente, para que podamos seguir cambiando las cosas. Los cambios son siempre incómodos, ¿no?”, aseguró. Por ello, aprovechamos para dejarle una muestra de sus mejores looks.

Christina Aguilera y Bad Bunny serán reconocidos en los Glaad Leer más

Lizzo Archivo

Brit Awards 2020

El vestido que usó para estos premios ha sido uno de los más comentados. Se apropió de la idea y la llevó con orgullo. El diseño fue hecho por Moschino especialmente para ella. Recuerda las envolturas de las barras de chocolate Hershey’s de 25 centavos. La minicartera tiene le mismo estilo.

Lizzo archivo

Grammy 2023

Para estos premios, eligió esta energía maximalista de la que ha venido apoderándose en sus últimas apariciones en las alfombras rojas. Para la ocasión, lució la capa más teatral de la noche, hecha a su medida por Dolce & Gabbana. Esta llega hasta el suelo y tiene una capucha incorporada, adornada con alegres aplicaciones florales que la convierten casi en un jardín.

Lizzo cortesía

Halloween 2021

Durante un evento por Halloween, se paseó con un vestido transparente que dejaba ver gran parte de su cuerpo. Se apropió de una tendencia que se creía que solo las personas delgadas podrían usar. Lizzo lo hace por la cultura y por todas las mujeres allá afuera que creen que no pueden usar este tipo de diseños.

Harry Styles: Así vistió el ganador del Grammy 2023 Leer más

Lizzzo Cuz I Love You

Esto fue lo que dijo en los Premios Emmy 2022

Tras ganarse el galardón de la categoría ‘Mejor Concurso’ por su reality Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls en los Premios Emmy 2002, la cantante ofreció un discurso muy emotivo. “Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: gorda como yo, negra como yo y hermosa como yo. Hace un año estas mujeres estaban grabando un concurso que cambió sus vidas, ahora han ganado un Emmy y han ido de gira mundial. Si pudiera decirle algo a la pequeña Lizzo sería: ‘vas a ver esa persona, pero vas a tener que ser tú’”, fueron sus palabras.