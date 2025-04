Liv Tyler, entre el retiro y Marvel: su reaparición después de cinco años

Ser hija de Steven Tyler y haber aparecido en el videoclip de Crazy de Aerosmith (1994) junto a Alicia Silverstone, ambas vestidas de colegialas e interpretando a dos adolescentes que escapan de clases en un fabuloso Mustang negro, sin duda le abrió muchas puertas a Liv Tyler (47).

RELACIONADAS Liv Tyler disena lenceria y posa con ella

Sin embargo, ella nunca se ha mostrado muy apegada a la fama, ni heredó la excentricidad de su famoso padre. Más bien, ha llevado una vida discreta. Así lo demuestra su cuenta de Instagram, donde sus más de 2,5 millones de seguidores son testigos de cómo las imágenes de fiestas llenas de glamour y excesos han sido sustituidas por fotos suyas, de sus gatos, de sus hijos de espaldas y de las flores de su jardín.

Tribeca 2025: Becky G y Miley Cyrus estrenarán sus documentales Leer más

Sus días transcurren con tranquilidad en su casa del valle de Ojai, en California, donde, según cuenta, ha puesto nombre a los árboles y les canta. “Toda mi vida he querido vivir en el campo”, declaró en marzo durante una entrevista con The Rake, la primera en profundidad en cuatro años. “Darme un respiro y la oportunidad de crecer ha sido lo mejor que he hecho por mí misma y por mi familia”, aseguró.

Su debut como actriz ocurrió a los 17 años, cuando participó en la película Un testigo silencioso (1994). Su belleza impactó desde el primer momento, incluso muchos dicen que destacó más que el filme, lo que provocó un aluvión de propuestas para la gran y la pequeña pantalla.

Dos semanas después volvió a cautivar con el video de Aerosmith, en el cual ella y Silverstone cambian su vestuario, aunque en la retina de muchos quedó grabado aquel uniforme de colegialas. De hecho, es considerado uno de los más representativos de la cultura pop de los 90, y uno de los más populares en MTV.

En 1996 interpretó a Lucy en la galardonada película Belleza robada, Bernardo Bertolucci, y posteriormente encarnó a la elfa Arwen en la saga El señor de los anillos (2001-2003). Su presencia parecía imparable, hasta que, de pronto, se detuvo. En 2020 apareció en 10 episodios de la serie 9-1-1: Lone Star… y luego, absoluto silencio, hasta ahora, cinco años después.

Marvel, su nuevo regreso

Maite Perroni será madre en su debut en Hollywood: ¿Quién actuará como su hija? Leer más

En 2025, Liv Tyler vuelve a la gran pantalla con una propuesta de alto calibre: la nueva superproducción de Marvel, Capitán América: Brave New World. “Recibí una llamada telefónica que decía: ‘Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) quiere hablar contigo’”, recordó la actriz en una entrevista reciente. Aceptó el papel sin dudarlo. Es el de Betty Ross, personaje que ya había encarnado en 2008 junto a Edward Norton en El increíble Hulk.

“Estoy muy, muy emocionada de formar parte del reparto y muy conmovida porque me lo pidieran”, confesó durante el estreno de la película, el pasado 14 de febrero.

Sin embargo, esto no significa que haya retomado por completo su vida frente a las cámaras. “Me tomé un descanso de la interpretación durante los últimos años y estuve en casa con mis hijas. Esta película ha sido una forma encantadora, después de la covid y todo lo demás, de regresar a algo tan especial”, admitió. Y añadió: “La ‘familia’ (en referencia al elenco, conformado por Anthony Mackie, Harrison Ford, Shira Haas o Giancarlo Esposito, entre otros) y el personaje fueron una forma perfecta de recordarme lo mucho que me encanta actuar”.

RELACIONADAS Harrison Ford entusiasmado por interpretar a Red Hulk

¿Quién es el hijo de los Cuatro Fantásticos? El nuevo tráiler tiene la respuesta Leer más

Su otra familia, la de sangre, con la que ha convivido durante los últimos cinco años casi exclusivamente, está formada por sus dos hijas, Sailor (10) y Lula (8), nacidas durante su relación con el gerente deportivo David Gardner, de quien se separó en 2021.

La actriz también es madre de Milo, ahora de 20 años, fruto de su matrimonio con el músico británico Royston Langdon, con quien estuvo entre 2003 y 2009.

“Fui con mis dos hijas a ver Dog Man la semana pasada, y en el cine había un póster de Capitán América: Brave New World. Pensé: ‘¡Guau, mis hijas nunca me han visto en una película!’. Así que podré llevarlas al cine y que vean a mami. Estoy deseando ver su reacción”, compartió emocionada en la entrevista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!