Linda Evangelista, devastada tras someterse a un tratamiento estético

El antes y después de la exmodelo que prácticamente no sale de su casa.

La modelo Linda Evangelista (56 años) hizo público el gran problema que la acompaña hace cinco años y que la tiene apartada de la vida pública y profesional y en una honda depresión.

La canadiense, una de las grandes modelos de los años 90, junto a Cindy Crawford y Naomi Campbell, indicó que ha quedado “permanentemente deformada” tras someterse a un tratamiento estético llamado criolipolisis, una de las intervenciones más de moda para reducir grasa.

Según reseña el diario español El País, la mujer de 56 años rompió su silencio y contó su desgracia a través de su cuenta personal de Instagram, en la que reveló que se sometió a dos dolorosas operaciones reparadoras, pero que no dieron resultado.

Evangelista asegura que desarrolló “hiperplasia adiposa paradójica, o HAP”, un riesgo del que nadie le habló, y que es una afección que genera masas agrandadas de grasa en las zonas tratadas.

"Con esta demanda, intento pasar página para librarme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy tan cansada de vivir así. Me gustaría salir por la puerta de mi casa con la cabeza bien alta, a pesar de que ya no me parezco a mí misma", dice Linda Evangelista.