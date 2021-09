El Poder del Amor: Andreína Bravo no convence como terapeuta

El beso que se dieron a inicios de esta semana, Shirley Arica y Renier Izquierdo, sigue generando comentarios y molestias dentro de la casa de El Poder del Amor, principalmente en Melissa Gate, la participante colombiana del reality, quien está ilusionada con el cubano.

Con el fin de darle ánimo y superar el suceso, la ecuatoriana Andreína Bravo abordó a la paisa y conversó con ella, fungiendo como terapeuta de parejas o aquella mejor amiga de la escuela.

"Yo me pongo en tus zapatos, pero no quiero estar en tus zapatos, quiero que sepas que mi cariño hacia ti res real", una frase que lejos de estimular a Melissa, lo que hizo fue desconcertarla más y responderle con cara de quien ha tomado aceite de bacalao. "No soy falsa, no puedo fingir que estoy bien cuando no lo estoy, soy la reina apoteósica y es así como me he portado, si me quieren de tema que lo hagan, soy una real influencer".

Por su parte, Mare Cevallos, en otra escena, con el resto de sus compañeras también expresaba su disconformidad por el 'pico' de la puertorriqueña Andrea Ruiz con el boliviano Andrés Salvatierra, quien cada vez se aleja más de la actriz guayaquileña.

"Veo cosas, me impresiona cómo siempre le gustó a ella y nunca me lo hizo saber. Yo le decía que lo haga, que lo cite. Entiendo que así es el formato, pero con Andrés sí me veía en una relación estable".

De su lado, Don Day, sigue aconsejando a los varones del programa cómo conquistar y actuar con las chicas, impartiendo sus tutoriales de ex galán de Mapasingue.