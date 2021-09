El Poder del Amor: Andrés Salvatierra, el 'psicólogo' de Mare Cevallos

Aunque todos traten de fingir que no pasa nada, el reingreso de la ecuatoriana Andreína Bravo ha generado cierto malestar dentro de la casa de El Poder del Amor.

Mare Cevallos todavía carga con la culpa, no solo de la primera salida de su compatriota, sino también de sus otras participaciones, algunas de ellas, erráticas.

El Poder del Amor: Renier y Melissa encienden el reality Leer más

Ciertas actitudes de sus compañeros no le son indiferentes, por eso no dudó en compartir su incomodidad con Andrés Salvatierra, una de las pocas personas en la que confía dentro del reality.

Es una buena persona, lastima a otras personas, vers oluciones, dejé de divertirse, para ella seria maravillos, que mas alla de la aerorogancia no nceesito de voz noble y salud emocional., sIEMPRE ME VOY EN LA PIRMERA ALARAMA asutin, odio llorar. Alejadnro Nautral He decubiero cosas en ella Elizabeth y los besos actitudes, maduro soy una persona conciliadora,

Aunque el boliviano trató de calmarla, haciéndole notar sus fortalezas y debilidades, Mare no tomó muy bien las observaciones y críticas de Andrés, por lo que optó en dejarla sola. "Siempre me voy con la primera alarma", enfatizó.

Con su postura de `psicòlogo', Salvatierra, comentó a los hombres de la casa, las bondades de quien se perfila como su pareja más visible hasta aquí. "Soy una persona conciliadora. Me gusta que ella pone las cosas claras y te las dice directamente". Como negativo expuso su lado arrogante, impulsivo e hiriente. "Para ella sería maravilloso divertirse, principalmente por su salud emocional".

Bruma, un saludo a la burocracia en el teatro del absurdo Leer más

En otra escena, Mare Cevallos, utilizaba su mejor recurso: llorar, algo que ella dice odiar pero sabe que le funciona.