La actriz, modelo y exreina de belleza colombiana Lina Cardona (32), quien ha participado en las producciones 'La reina del flow', 'La ley del corazón', 'El man es Germán' y 'Enfermeras', visitó Ecuador, específicamente Quito, para presentar la obra teatral '¿De 40 o de 20?' junto a reconocidos actores como Martha Bolaños y Carlos Serrato, quienes fueron parte de la telenovela 'Yo soy Betty, la fea', y Sebastián Tamayo, de 'El poder del amor'.

Nacida en Medellín, al principio la actuación no estaba en sus planes, estudió Administración de Empresas y Finanzas y Relaciones Internacionales, fue virreina en el concurso Señorita Bogotá en 2013 y luego intervino en Colombia’s Next Top Modelo, del canal Caracol. En 2016 debutó en la serie 'Bloque de búsqueda'.

“Estoy feliz, es la primera vez que visito Ecuador. La comedia que trajimos gira en torno a los problemas de convivencia en un condominio, los amores y desamores. Sofía es una chica de 20, alegre y emprendedora y para lograr esos sueños intenta seducir a quien ella cree que la puede ayudar a conseguir sus objetivos”, cuenta.

El estreno '¿De 40 o de 20?', dirigida por Juan Carlos Torres, fue en Ecuador, también se presentará en Perú y Guatemala y, posteriormente, en Colombia. “Ha sido un honor compartir con Martha y Carlos Serrato. Con él ya había trabajado en dos obras. Hubo una gran química con el elenco”, añade Lina.

Se describe como positiva, soñadora, disciplinada y alegre, y por ahora se encuentra enfocada en sus proyectos. Vive en Miami, Estados Unidos, pero viaja con frecuencia a Bogotá, Colombia, por trabajo. “Estaba grabando la miniserie 'Última hora', de Amazon Prime. Es la segunda temporada, no sé cuándo se emitirá. Trata de todo lo que ocurre detrás de cámaras, antes, durante y después de la emisión de un noticiero. Le doy vida a Danna, una presentadora de farándula”.

Los actores suelen odiar la farándula, no les agrada que metan la nariz en su vida privada.

(Risas) Es una relación de amor-odio. Mientras hablen bien de ti, mantienes una relación cordial; si es lo contrario, entonces cambia el asunto. Hay que encontrar un equilibrio, necesitamos estar en boca de los medios de comunicación por nuestra carrera. Si hablan mal es porque estamos dando papaya, como decimos los colombianos.

¿Qué le dejó 'La reina del flow'?

La recuerdo con cariño. La gente quiere a la abogada que interpreté, a pesar de que fue un personaje antagónico. Ella se daba el lujo de decirle no y tratar mal a Charlie, lo que todos querían hacer. Fue la primera producción en Colombia que ganó un Emmy Internacional, le tengo mucha gratitud. No pude estar en la segunda parte, pues estaba embarazada. Me dio mucha nostalgia. No sé si habrá una tercera entrega, me encantaría.

Usted vive entre dos países, ¿es eso muy desgastante?

En estos momentos trabajo con Telemundo en Miami y también hago teatro. Quiero desarrollar mi carrera allá, mi hijo vive en esa ciudad. Me divido entre Colombia y Estados Unidos. Preparo un reality, además, estudio actuación.

Ser madre le cambia la vida a una mujer, ¿cómo se la cambió a usted?

Estuve casada, pero me separé. Mi hijo se llama José Miguel, tiene 2 años, estoy enamorada de ser madre, me derrite compartir con él. Pero es un trabajo de mucha responsabilidad y tiempo. Si más adelante todo está bien, tendré otro hijo. Por ahora no.

Usted fue reina de belleza. ¿Qué opina que las mujeres casadas y con hijos podrán participar en Miss Universo?

Me encanta, pero me parece raro porque también existen los concursos de Señora Colombia para mujeres con hijos. Es interesante que se dejen a un lado los tabúes, que se modernice el certamen, veremos qué pasa. Hay mujeres muy bellas, independiente de la edad o estado civil.