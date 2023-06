Lily-Rose Depp: una estrella que le pisa los talones a su padre

La cantante Lily-Rose Depp es toda una estrella tras su aparición en el suceso de HBO Max, The Idol. El dramatizado, protagonizado por Abel Tesfaye (The Weeknd) y la hija del célebre Johnny Depp, da mucho de que hablar por sus fuertes escenas de sexo gráfico, nudismo y consumo de drogas.

“No me interesa hacer nada que sea puritano. No estoy interesada en hacer nada que no me desafíe, o desafíe a otras personas, honestamente. Creo que esta serie no tiene miedo, y eso es algo en lo que estoy muy emocionada y orgullosa de haberme sumergido”, comentó en su momento a la revista Vogue.

Una de sus guías es su propia madre, Vanessa Paradis. Consultada recientemente por sus dos íconos de moda, respondió que eran ella y Carrie Bradshaw.

Cabe anotar que en sus últimas entrevistas ha evitado mencionar a su padre, salpicado por las batallas judiciales y los traspiés de su carrera.

La hija de Johnny Depp, tambien es una triunfadora en el amor.

La revista Elle publicó fotos de la actriz junto a Danielle Balbuena, más conocida como 070 Shake, la rapera estadounidense de origen dominicano que le ha robado el corazón de Lily Rose desde comienzos de este 2023, convirtiéndose en una de las parejas LGTBQ+ más queridas del momento, según la publicación.