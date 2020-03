Lila Flores: "No le estamos quitando el pan a nadie"

Lila (45), Daniela (30) y Maggie (44), las dos primeras integrantes de Las Chicas Dulces, se han unido para formar Las Flores. Este grupo surge tras la salida de Lila, de Damas de Oro (Mayensi Rivera, Katty Elisa y ahora Nathaly). Llevan la música en la sangre, son hijas de Daniel Flores, ‘El Errante’.

¿Lila cumplió el sueño de unirse musicalmente con sus hermanas?

Lila: No me salí de Damas de Oro para formar Las Flores. Lo hice para dedicarme a Las Chicas Dulces (con 25 años de trayectoria). Este es un nuevo grupo solo para determinadas ocasiones. Invité a mis hermanas, ofreceremos un único show (el 9 de abril) por ahora. Mostraremos lo que podemos hacer las tres juntas. No hay previsto hacer giras. No destruiremos ninguna carrera por Las Flores porque Daniela y yo seguiremos en Las Chicas Dulces y Maggie en solitario. En nuestro repertorio incluiremos música de las décadas de los 60, 70, 80 y 90 y el tema promocional es 'Por culpa de tu amor', un éxito de nuestro padre, Daniel Flores. Nuestras canciones no solo serán románticas, además movidas. Hemos formado un equipo con gente de nuestra familia. El mánager es Luis Rosado, esposo de Daniela, quien nos apoya en Las Chicas Dulces.

¿Es mejor trabajar en familia?

Daniela: Existe más apertura, confianza de opinar, nos podemos poner de acuerdo en lo que respecta al tiempo, el trabajo e incluso en asuntos familiares.

La formación de este grupo coincide con la reaparición de Maggie…

Maggie: No fue esa la intención. Regresé poco a poco, pero justo salió este proyecto y me he unido a él. Pero puedo cantar con ellas y sola, no hay problema.

¿Quién es la más arrebatada de las tres?

Maggie: (Risas) Soy la más loca, expresiva, histriónica y arrebatada. Mis hermanas son más calmadas. Así soy yo, no solo en el escenario, también en la vida diaria. Hay una nueva generación que no me conoce o que se ha olvidado que yo canto. Me retiré 15 años por cuidar a mi hijo.

¿A Maggie le han dicho sobreactuada?

Lila: Esa es su esencia. No trata de sobresalir o de sobreactuar como le han dicho en las redes sociales. Simplemente no la conocen.



¿ Mayensi Rivera y Katty Elisa, de Damas de Oro, las han llamado para felicitarlas?

Lila: No lo han hecho, pero en sus redes sociales se han manifestado. Agradecí sus buenos deseos. Somos artistas y hay espacio para todas, para todas hay pan, no se lo estamos quitando a nadie. Nuestro show no se parece al de las Damas de Oro.

Mayensi dijo que la gente quiso envenenar su corazón tras la salida de Lila del grupo y por ello colocó un mensaje a las mujeres en sus redes sociales. ¿Qué opinan?

Lila: Me alegro que pueda discernir que nadie le pone el pie a nadie y que simplemente en el escenario, donde las papas queman, se demuestra si tendrás o no un sitial. Nadie derrumba a nadie.

¿Creen en las palabras de Mayensi?

Lila: (Risas). Prefiero abstenerme.

Daniela: Hay que quedarse con esa parte positiva.

Maggie: Se pueden escribir palabras lindas, pero lo que cuentan son las acciones.

Circulan unos audios en contra de Lila.

Lila: Los escuché, son en contra mía, nada agradables. Nadie me lo contó, escuché a una persona, pero no voy a mencionar su nombre porque caería en algo que no deseo, en dimes y diretes. Todo se sabe en la vida.

¿Consideran que Damas de Oro siguen en boga?

Lila: Solo lo sabe el público, no estoy pendiente de ellas.

A Maggie le tocará lidiar con ataques en las redes sociales, lo que no estaba de moda cuando se retiró.

Maggie: Me estoy preparando psicológicamente, es una tentación no responder, no porque quiera pelear, sino porque somos artistas con trayectoria y luchadoras.