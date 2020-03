La formación del grupo Las Flores provoca la reacción de Mayensi

Después de que Lila Flores se separó (en noviembre del año pasado) de las Damas de Oro (antes Damas de Hierro), la cantante comentó que existían planes de unirse con sus hermanas Maggie y Daniela para formar el grupo Las Flores.

Entonces, Lila indicó que una de las razones de su salida era porque quería dedicarse en cuerpo y alma a su otra agrupación, Las Chicas Dulces (en la cual es directora y cantante).

Además, por el mes de septiembre del 2019, Maggie anunció su regreso a los escenarios. Se alejó para cuidar a su hijo, Sergio Jr. Plaza.

El nuevo grupo ya es una realidad y durante esta semana, las hijas de Daniel Flores, ‘El Errante’, han estado promocionando esta propuesta.

Mayensi, Lila y Katty Elisa. Archivo

Mayensi Rivera junto a Katty Elisa y Nathaly (la hija de Mayensi) se mantienen en Damas de Oro, y la primera de las mencionadas dijo en las redes sociales: “Vuelen tan alto, como sus alas lo permitan hermanas Flores”.

Luego de aquello, Mayensi subió una reflexión dirigida a las mujeres. Una parte de esta expresa: “Honestamente diré que me siento orgullosa de ser mujer, me siento orgullosa de lo que representa mi género. Pero tristemente estamos divididas. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y me preguntarán ¿por qué? No sabemos ayudarnos. Un ejemplo: cuando una amiga te confía sus problemas siempre terminas siendo la juez de su propia vida. Somos hipócritas, siempre nos gusta juzgar y criticar. Es triste que estemos divididas por nuestro mismo género y también empezamos a dividirnos con el hombre”.

"Me parece maravilloso que Lila trabaje con su familia. Manifesté esas palabras porque luego que nos separamos mucha gente intentó llenarme la cabeza y el corazón de odio y de chismes. Ahora me dijeron que si Lila antes no tuvo tiempo para Damas de Oro, ahora cómo lo tendrá para Las Flores, ese ya es su asunto y su problema. Nadie sabe lo de nadie. Somos madres, tenemos una familia, necesitamos trabajar. Lo dije para defenderme de los chismes y la mala onda. Decidí no prestar oído a esos comentarios. Quiero tener mi corazón sano. Es un mensaje para las mujeres", añadió Mayensi Rivera.