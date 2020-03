Paulette Gregor, una exreportera de farándula que se convirtió en modelo de tallas plus

La exreportera farandulera de Canal Uno Paulette Gregor (22) siempre fue llenita o entrada en carnes. Sin embargo, luego de su salida de pantalla hace un año comenzó a subir de peso.

Aunque tiene claro que debe perder esas libras de más por salud no se ha echado a llorar y le ha sacado provecho a su nueva talla (L Plus).

Ahora es modelo de tallas grandes y se dedica a las relaciones públicas. En la TV se inició en el canal VitoTVO. Mide 1,70 metros y pesaba 140 libras, ahora 200.

¿Cómo se dio su aumento de peso?

Fue duro admitirlo, hace más de dos años me hice la liposucción. Antes la rinoplastia. Cuando salí de la tele me descuidé. Ahí me decían que si engordaba no salía en pantalla y en algunas ocasiones me castigaron de esa manera.

¿Era discriminación?

Así es, pero la TV es imagen y de esa forma me cuidaba más.

¿Tiene familiares con tendencia a engordar?

Mi abuelita paterna, Dilma, además es diabética. Aunque esté gordita quiero verme saludable.

¿Se puede estar gordita y saludable?

Hay gente que es flaca y que no está sana. No desayuno y como en la noche, además no practico ejercicios. Mi organismo debe regularizarse, lo tengo cambiado. Por mis actividades casi no cuento con tiempo y me alimento con comida rápida. He aprendido a amarme. A mi exceso de peso le he sacado provecho.

¿Es la primera vez que modela?

Antes de ingresar a la TV lo hacía. Soy modelo de Salsa Kers, una marca de talla plus, cuya dueña es Mariuxi Alessa Vargas. Esta tiene un catálogo. Antes trabajé con ellos, me volvieron a llamar. Entendieron que estar flaca o gorda no nos hace mejor o peor persona. Me siento feliz apoyando a mujeres que alguien las acomplejó por su exceso de peso. Muchas me escriben y me piden consejos.

Seguramente le cuesta encontrar ropa para talla plus.

Cuando iba a un lugar a comprar ropa, ya no compraba lo que me gustaba, solo lo que encontraba. A veces usaba prendas que no van con mi estilo. Hay que entender que la belleza no tiene medidas y no debemos sentirnos traumados por la ropa.

¿En las redes sociales la han criticado mucho?

Lo sé. Pero mientras yo me sienta feliz, no me importa. Estoy consciente de que debemos alimentarnos correctamente y beber suficiente agua.

¿Considera hacerse la manga gástrica?

Consulté a un médico que me dijo que era muy joven para operarme y me recomendó que practique ejercicios. La manga es un cambio para toda la vida, hay que tomar medicinas. No quiero eso.

En lo sentimental tener exceso de peso, ¿le ha pasado factura?

Tengo mi enamorado, José Mendieta. Hace más de un año estamos juntos. Los dos somos gorditos porque comemos mucho en la calle.

¿Cree que cuando baje de peso ya no la contratarán?

Mi familia me dice que debo bajar por salud y que no me preocupe por el trabajo porque si están interesados, igual me contratarán. Me han salido oportunidades en catálogos, sesiones de fotos, imagen de empresas y me llamaron para ser reportera de un medio digital. Hice una campaña con una firma de fajas. El trabajo de la TV me ayudó.

A veces cuando se baja de peso, las marcas buscan a los talentos para promocionar productos que supuestamente se lo hicieron perder, aunque no sea así.

Lo sé, pero no me prestaría para aquello. Analizo bien las propuestas. Las marcas que he promocionado me han ayudado, además debo probarlas. No a lo loco.