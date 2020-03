Han surgido rumores de que la relación entre Janan Velasco y su esposo, Kevin Alvarado, quien vive en Estados Unidos, estaría en problemas. Sin embargo, la cantante dice que está súper feliz y enamorada. “Cuento los días para verme con él en mi cumpleaños el cual celebraré el 5 de mayo”.

Por este motivo se irán de viaje al Caribe. Ella espera arreglar pronto los respectivos papeles para no tener obstáculos para verse. No le agrada que hablen por hablar de algo que no saben. “A pesar de la distancia estamos más unidos que nunca”. La pareja contrajo matrimonio a fines del año pasado.

Siete años después, Alejandro Sanz se reencontró con Ecuador Leer más

La ex Kandela & Son tiene un emprendimiento, se trata de un té adelgazante y desintoxicante del organismo.

En una entrevista con EXPRESIONES confesó que salió de la agrupación porque necesitaba un cambio. Tenía previsto lanzar su carrera como solista. Ahí fue cuando se casó. Participó en el reality de Ecuavisa que buscaba a la actriz que iba a personificar a Sharon en la telenovela sobre su vida.

En esa producción interpretó a Bonita, del grupo Hechizadas. En un futuro le gustaría intervenir en un musical. Janan nació en Manabí y se caracteriza por su carácter dulce y alegre.

Carlos Vives se apunta un nuevo éxito con el tema 'No te vayas' Leer más