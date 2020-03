La presentadora Michela Pincay viajó a España a fines del mes pasado y regresó el 8 de marzo. Fue invitada a dar una charla de empoderamiento en OBS Universidad de Barcelona, donde hizo la maestría de Dirección de Comunicación Corporativa. En sus redes sociales subió este mensaje.

“No les puedo decir que no viajen porque sé que cuando se planifica uno, influyen muchos factores y no es tan fácil modificarlo, solo cuídense y cuiden a los suyos, no nos cuesta nada solicitar un examen al llegar, guardarnos en casa unos días para descartar cualquier situación que se pueda complicar, luego si tienes tos, gripe o lo que sea y has estado en zona de riesgo pide el examen o sométete a cuarentena voluntaria, ayudemos a controlar esta situación. En mi caso soy alérgica y siempre que estoy en el frío me da tos, pero quise descartar el COVID-19 y es mejor que lamentarse”.

Cuando la consultamos sobre este comentario nos envió una de las disposiciones del Gobierno que expresa: “El aislamiento de quienes lleguen a Ecuador desde China, Italia, Corea del Sur, España y Francia será domiciliario y durará 14 días”.

Michela es talento mediático, muchos jóvenes la siguen. No quiere que se cree pánico (innecesario) a su alrededor, “soy el sustento de 35 familias (por sus negocios) que podrían verse afectadas”, indicó.

A inicios del 2020 estuvo en Alemania porque le interesa aprender el idioma de ese país. Sus seguidores la felicitaron por tomar medidas de precaución.