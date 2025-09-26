Lewis Hamilton conmueve a sus fans al revelar que su perro Roscoe está en coma

Lewis Hamilton atraviesa uno de los momentos más duros fuera de las pistas. El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 compartió en sus redes sociales que su perro Roscoe, un bulldog inglés de 12 años, se encuentra en coma tras sufrir una recaída por neumonía. La noticia conmovió a fanáticos, colegas y seguidores del piloto británico, quien pidió mantener a Roscoe en los pensamientos y oraciones de todos.

(Te invitamos a leer: Un perro fue rescatado en Quito tras ser agredido por un menor de edad)

Desde su cuenta de Instagram, Hamilton publicó imágenes de Roscoe hospitalizado, acompañado de un mensaje desgarrador: “Durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto”.

Un vínculo que trasciende el deporte

Roscoe no es solo una mascota para Hamilton. Desde su adopción en 2013, ha sido su compañero inseparable en viajes, entrenamientos y fines de semana de Gran Premio. Su presencia en los paddocks era habitual, con acreditación oficial y hasta una cuenta de Instagram con más de 1,3 millones de seguidores.

El bulldog, conocido por su alimentación vegana y su calma característica, protagonizó sesiones fotográficas, portadas de revistas y hasta participó en producciones cinematográficas relacionadas con la F1. Para Hamilton, Roscoe representa un apoyo emocional constante y una extensión de su estilo de vida.

Reacciones y consecuencias en la F1

La gravedad del cuadro llevó a Hamilton a cancelar su participación en los test de neumáticos de Pirelli en Mugello, previstos para la temporada 2026. Ferrari confirmó que el piloto chino Guanyu Zhou lo reemplazaría en las pruebas.

La publicación generó una ola de solidaridad inmediata. En menos de una hora, el post superó el millón de “me gusta” y recibió miles de mensajes de apoyo. Pilotos, excompañeros y fanáticos expresaron su cariño por Roscoe y su respaldo a Hamilton en este momento crítico.

La historia de Roscoe y Lewis Hamilton ha llegado a las pistas del automovilismo. Esto muestra el lado humano del piloto británico y la conexión genuina con su compañero de vida. Mientras Roscoe permanece en coma, los seguidores de la F1 se une en esperanza por su recuperación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!