Cuando de amor se trata, el tiempo parece no detenerse para Leonardo DiCaprio, quien ha sus 48 años ha mantenido la costumbre de involucrarse sentimentalmente con mujeres menores de 25 años. En esta ocasión, la protagonista es Victoria Arlene Lamas, la modelo y actriz hija de Lorenzo Lamas, conocido actor en la década de los 80 por sus papales en Falcon Crest y Grease.

A pesar de que el círculo cercano de DiCaprio alega que "se lo están tomando con calma" según el portal Page Six, el pasado 31 de diciembre el actor y la modelo fueron fotografíados compartiendo la celebración en un lujoso yate privado en San Bartomeló, en compañía de otras figuras del medio como Drake y Tobey Maguire.

Avatar: Ya hay fechas para sus nuevas entregas Leer más

La pareja ha sido vista por la prensa en múltiples ocasiones, la primera de ellas fue en el club The Birds Street en Hollywood, donde se los observó compartiendo entre risas y bromas. Luego de la velada, la pareja abandonó el sitio y abordaron juntos el auto de DiCaprio en un rumbo desconocido. Además, fueron fotografiados en Casa Caprini en la ciudad de Nueva York durante noviembre de 2022.

El actor de películas como 'Don't Look Up' y 'The Revenant' había mantenido previamente una relación de cuatro años con la actriz y modelo argentina Camila Morrone, pero su relación terminó por disolverse durante el 2022, justo después de que la modelo cumpliera 25 años, dando aval a la teoría de que el actor no ve interés por las 'más maduras'.

Sin embargo, la excepción a la regla fue la súper modelo Gigi Hadid, quien también fue avistada con el actor tras la ruptura con Morrone durante el año que acaba de culminar.

Hadid resultó una sorpresa para el medio debido a que tenía más de 26 años cuando se la empezó a relacionar con el actor y además tenía ya una hija con el cantante y exintegrante de One Direction, Zyan Malik. No obstante, el romance no terminó de concretarse y Leo parece haber regresado a su vieja costumbre de salir con mujeres que no adelanten los 25 años.

El padre de Victoria, Lorenzo Lamas, también se pronuncia respecto a los rumores de la relación de su hija con el lobo del Wall Street y declaró para el New York Post que su hija "está muy enamorada del actor". Sin embargo, luego parece retractarse de la afirmación y, de manera contradictoria, anuncia: "He hablado porque pienso que esto es algo positivo, pero ella no opina lo mismo. Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero ser claro al respecto. No salen juntos, a ella le gusta, claro, pero no salen juntos. Me daría vergüenza si ella leyera en alguna parte que están saliendo cuando no es así", lo cual pone en duda la situación sentimental en la que se encontraría el incipiente dúo.

Lamas finalizó la entrevista recomendándole a su hija que trate a la relación "como unas vacaciones, que lo disfrute mientras dure. Si dura más que unas vacaciones típicas, genial, pero si no, que cuide su corazón. Porque es muy joven".