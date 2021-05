Lenny Tavarez: “Soy un artista y no puedo hacer lo mismo dos veces”

En el 2007 emprendió su viaje musical presentando con su amigo, el dúo Dyland y Lenny en su natal Puerto Rico. Grabaciones y contratos con Luny Tunes los posicionaron rápidamente dentro del mundillo urbano con el que alcanzaron varias nominaciones en premios importantes de la música, hasta que decidieron separarse.

Fue en 2013 cuando Lenny Tavarez se lanzó como solista y empezó de nuevo otro camino más difícil pero igual de gratificante, todo con tal de seguir su sueño. Éxito tras éxito, el artista es ahora uno de los más codiciados entre sus colegas y cuenta con un repertorio de colaboraciones con grandes.

A días de lanzar Krack, su nuevo proyecto, el puertorriqueño conversó sobre todo eso con EXPRESIONES.

Krack será lanzado el 27 de mayo, ¿por qué decidió dividirlo por temporadas?

Para que los fanáticos pudieran darle un poquito más de atención y tiempo para escuchar bien las canciones. Cuando se lanza un álbum completo, siempre hay tres o cuatro temas que te gustan y los demás se pierden y no porque sean menos buenos. Pensé en cómo lograr que los que lo escuchen sientan lo mismo con cada uno y fue así que decidí dividirlo y darle cada cierto tiempo, tres o cuatro canciones. No los tengo que saturar de tres o cuatro años de trabajo en 30 minutos de golpe. Es más, trabajo para mí, pero me gustó mucho hacerlo de esa forma. La gente entiende por qué lo hago así, no es que haya lanzado el disco y me echo para atrás, me mantengo muy activo.

Expreso Playlist: Las historias de Abbacook Leer más

Hasta que llegue la fecha oficial, ¿lo sigue escuchando seguido?

Yo hago producciones para épocas. Ya hice Krack y mentalmente me preparo para la promoción, pero musicalmente ya está entregado. Actualmente me encuentro preparando mi otra producción porque hay que tenerla lista más o menos dos meses antes de que salga. Quisiera hacer algo muy distinto, haré reguetón, pero no el mismo. Después de toda la versatilidad expuesta en Krack, hay que experimentar bastante. A un artista no le puedes pedir que haga lo mismo dos veces.

Dice que se arriesga a hablar del amor en este disco. ¿Cómo vive Lenny personalmente este sentimiento?

Para mí estar enamorado es lo más bonito que hay, es el sentimiento más puro, es una burbuja que te aísla de los problemas de la vida. Cuando estás enamorado todo gira en torno a lo que siente tu corazón, es una fuerza muy necesaria. No tienes que estar enamorado de una pareja, puedes estarlo de la vida y tú vas a ver que caminas distinto si lo haces.

El cantante Ozuna estrena "Tiempo" Leer más

He probado las dos cosas, estar en una relación y estar soltero, y me gusta mucho más estar enamorado. La soltería te da libertad, que también se puede tener cuando se está en pareja, pero hay que hablarlo desde el principio para no tener problemas. Hoy escojo estar enamorado de mi música, de mi carrera, de mi mentalidad.

Le he puesto tanta energía a este proyecto que para mí ha sido muy gratificante ver cómo mis fanáticos lo han adoptado. Cómo ha aumentado el fanatismo, los que yo ya tenía, volverlos a poner contentos, a creer en mí aún más. Ellos mismos me dicen: ‘Puedes dar más, te quiero ver más lejos, te quiero ver más grande’. Todo ese cariño es el motor para que venga otro disco más.

De reguetón y otros asuntos

'Me enamora' es su último sencillo lanzado y en él incluye una frase de una canción de reguetón antigua, ¿eso está de moda?

El reguetón lleva 30 años y durante ese tiempo han pasado muchas cosas que es importante revivir culturalmente para el género y para que las nuevas generaciones conozcan. Incluirlas es para darle un respeto a lo que fue esa canción, no buscando copiarla. En 'Me enamora' yo digo “Zun da da, zun da da. Te decía al oído cuando te perreaba”, está la frase pero no en el coro ni en el intro, no es lo que hace que la canción sea la canción. Ese tema era interpretado por Zion, que es con quien comparto esta canción acompañado por Lennox.

¿Cree que llegará un momento en el que ya no se hagan tantas colaboraciones como antes? ¿Le gustaría cantar más seguido en solitario?

Las colaboraciones se van a seguir dando. Yo creo que los artistas van a escoger en cierto momento de su carrera si van a colaborar o no, dependiendo de la época en la que están porque pueden querer darse más prioridad a ellos y a su música. A mí me encanta compartir con otros colegas porque me llena y me lo disfruto. Es diferente, yo soy muy poco egoísta con lo que hago y me gusta compartirlo, saber qué piensa el otro. Estar en el estudio con otros artistas y complacerlos. Pero para el próximo disco, voy a hacer muchas cosas solo porque mi carrera lo necesita y mis fanáticos quieren verlo.

Beret: “El arte mientras más egoísta, más realista es” Leer más

Amor al 100

Aunque el reguetonero no quiso dar detalles de su status amoroso, las redes sociales todo lo cuentan y sabemos Lenny que lleva ya algún tiempo en una relación con la también puertorriqueña Natasha Nazario. Ella es quien más comparte fotografías de los dos juntos.