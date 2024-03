A Lazito de la farándula no le importan los desplantes

“Me inviten o no me inviten, yo voy”, dijo Lazito de la farándula, quien se coló en la fiesta de cumpleaños de Samantha Grey. Fue notorio que la hija de Sharon no lo esperaba y le hizo el feo, no sabía en qué momento dejaba de plantearle sus curiosas preguntas.

Ya se sabe que muchos talentos no pueden ver a Los Hackers (con o sin razón), pero por una nota de esa naturaleza, ¿vale la pena exponerse? Samantha cumple años el 7 de marzo.

Viorel apagó su primera vela

Viorel, el menor de los hijos del periodista Lenin Artieda, de Ecuavisa, ya llegó al añito de vida. Sus padres, el comunicador y María del Carmen Búnea, quienes están chochos, lo festejaron. Apagó su primera vela.

Amigos de la pareja le enviaron felicitaciones a través de las redes sociales.

Aladino. Archivo

Aladino tiene a su madre viva

Aunque ya el cantante Aladino tiene 68 años, todavía vive su madre, doña Carmelita, quien es de avanzada edad y como es de imaginarnos la familia de El Mago de la rockola está pendiente de ella, sobre todo en la situación por la que atraviesan.

Él se mantiene hospitalizado tras el accidente cerebrovascular que le dio el viernes 1 de marzo. Mejora su estado.

