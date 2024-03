Aladino lamentaba la falta de trabajo para los artistas locales, según amigos

El mes de marzo se inició con un lamentable suceso. A Enrique Vargas Mármol, el cantante guayaquileño Aladino (68), le dio un infarto cerebral (el viernes 1), que lo mantiene en UCI en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, al sur de Guayaquil.

Según sus amigos el locutor Dalemberg Ballesteros y el comunicador Alsino Herrera, “fue a comprar unos ceviches porque un familiar que vive en España se encuentra en Guayaquil. Ahí se sintió mal y la gente del lugar lo ayudó para que sea trasladado a una casa de salud”.

La noticia de su estado crítico corrió como pólvora y en las redes sociales lo dieron por muerto. Lo que provocó que sus familiares a través de un comunicado pidan evitar las especulaciones y además que se respete el momento delicado por el que atraviesan.

Primer comunicado de su familia. Redes sociales

A Aladino se lo conoce como el Mago de la Rockola y los entrevistados en esta nota destacan que es un hombre amigable, respetuoso y solidario, además de su personalidad divertida y siempre alegre. Sin embargo, fuentes de su entorno comentaron a EXPRESIONES que el cantante estaba deprimido y estresado.

Entre las razones mencionaron “el poco o casi nada trabajo que hay para los artistas locales”. Siempre va y viene de Estados Unidos, donde también, según cuentan, no quieren pagar lo que un talento como él cobra. Además enfrenta problemas personales.

Entre sus éxitos están 'Mujer bolera', 'Ya tiene 15 años', 'Triste Navidad', 'Asciéndeme a marido' y 'Penas'. Todos los interpreta con un estilo particular y es común que añada frases dialogadas entre las canciones. Además creó un pasito propio para bailar mientras canta.

Siempre que va a una entrevista, ya sea en TV, radio o periódico, y en las presentaciones también, promociona su número telefónico. Es un personaje muy querido y admirado por colegas y el público, los que están preocupados y piden orar para que se recupere pronto.

Allegados informaron que se mantiene en UCI y en observación y que le bajó la presión arterial (estaba muy alta). Dependerán de los análisis respectivos los procedimientos a seguir. Incluso se estudia la posibilidad de llevarlo a una clínica.

Siempre alegre y divertido. Archivo

Algo personal

Su nombre original es Norberto Enrique Vargas Mármol. De niño le decían ‘Huevito’ porque era gordito y chiquito.

Nació el 21 de agosto de 1955, cuando su madre Carmela tenía 16 años y su padre Norberto, 48. Creció en el barrio Cristo del Consuelo.

Trabajó desde los nueve años y tuvo varios oficios, desde lustrador de zapatos, vendedor de velas, conserje hasta operador de consolas. También se desempeñó como locutor de radio, actor y presentador.

Adoptó el nombre artístico de Aladino porque para él, su éxito fue mágico, como si tuviera una lámpara maravillosa. A los 50 años inició la carrera de Periodismo.

La frase “Para ti, colorada infiel” la sacó de su amigo Pablo Aníbal Vela, el Rey de la Cantera.

Amores, hijos y más

Con Miriam Terán tiene una hija, Wendy. Con Jackeline Cevallos procreó a Carla. Y con Glenda Jaime tiene tres hijos: Ginger, Geanella y Christopher.

Sobre las mujeres: “Siempre he procurado dar el mismo amor y respeto que quiero para mis hijas. Aprendí desde muy pequeño que las mujeres son lo más delicado y hermoso que hay en el universo”.

Lo que quedó pendiente: "Todos hemos sido infieles alguna vez a nuestros ideales. Yo dejé de estudiar Derecho para dedicarme de lleno a ser artista, aunque confieso que me hubiera encantado terminar mi carrera de abogado”.

Aunque viaja a Estados Unidos con frecuencia estaba residiendo en el país.

Su familia es numerosa. En Ecuador vive con sus hermanos Pedro y Armando. Ha sido el pilar de la familia Vargas.

No fuma ni toma alcohol. Es buen diente y excelente cocinero, según sus amigos.

Ha recibido muchos premios. Archivo

Voces

"De Aladino casi se conoce todo. Recuerdo que al inicio cantaba baladas y fue el Chinche Varas, de Ifesa, el que lo motivó a cantar rockola. De ahí se fue de largo. Usaba afro. Como era ñato y feo, se operó la nariz (risas). No respetó el tiempo de recuperación y se fue a cantar. En pleno show se le aflojó un punto".

Dalemberg Ballesteros, locutor y presentador

"Compartí con Aladino en la casa disquera Ifesa. Es extrovertido al máximo, siempre lo ha caracterizado esa forma jocosa de ser. Así es su personalidad, le gusta vivir la vida de esa manera, tiene un gran sentido de solidaridad. Siempre le ha gustado ayudar a la gente. Así como es un gran artista, también es un gran ser humano".

Pepe Cervantes, quien fue su jefe de prensa en Ifesa

"Aladino es un amigo incondicional, con el que siempre es gratificante coincidir. Más allá del montón de veces en que me tocó presentarlo en programas de TV y escenarios, recuerdo cuando mi hermana Mónica lo contrató para cantar el jingle de ‘El secreto de la abuelita’. Ella quería que cante el tema La cucaracha, y fue muy simpático escucharlo improvisar y meterle ese humor tan único de Aladino. Siempre dispuesto, de buen humor y espontáneo".

Ana Buljubasich, expresentadora y productora

"De los artistas de corte popular que más quiero y aprecio por su lucha, tesón, entrega y superación personal, está Aladino".

Jacinto Fajardo, locutor de radio Cristal

"Nosotros compartimos como jueces en 'Canta si puedes', un espacio de Ecuavisa. Fueron más de dos meses en Quito. Siempre molestaba con aquello de “la colorada infiel”. En De casa en casa se le rindió un homenaje. Dios es el que tiene la última palabra, es una prueba más en la vida. Aladino es muy alegre, siempre con sus bromas, respetuoso. Le tengo mucho cariño".

Jasú, cantante y presentadora

“Siempre lo invitaba a Simplemente Mariela (desaparecido espacio de TC). Me encantaba tenerlo porque no solo canta lindo, sino que es muy divertido. Tiene mucho sentido del humor, es un showman, lo admiro. Además, cuando lo invitaba daba rating. Siempre me decía: ‘Marielita, tiene que sacarme en la portada de la revista Mariela’ y cuando lo hice se sintió feliz. Es un hombre muy agradecido y respetuoso. Tiene mil dichos. Uno que repite dice: ‘La plata no me hace falta, pero me tranquiliza’”.

Mariela Viteri, presentadora y empresaria

“Cuando fui corresponsal de El Diario (Manabí, 1982), organicé una premiación artística en un popular escenario de Portoviejo. Se lo convocó a Aladino para darle un galardón. En la ceremonia nos hizo falta un trofeo y resolví el difícil momento con el suyo, me lo prestó para la foto con otro artista premiado. Por el estrés y los apuros olvidé devolvérselo. En las reuniones que coincidimos (con amigos en común), me lo reclama. Con sus clásicas bromas recrea ese momento, es la deuda que tengo pendiente con él”.

Alsino Herrera, comentarista de espectáculo

“Generalmente Aladino viaja a Estados Unidos a presentar sus espectáculos. En España ofreció shows en Barcelona (2013), donde residen muchos costeños. Ahí aceptan el género popular que interpreta. Lastimosamente vivió una mala experiencia. Una dizque empresaria lo dejó prácticamente botado, no le pagó. Se hizo la loca. Yo manejé una empresa de relaciones públicas, se lo quiso contratar para que venga a Madrid. Hablé con su hija Carla, pero nunca se llegó a ningún acuerdo económico porque los precios eran muy altos. Siempre existen riesgos. En la capital española se mueven los artistas serranos. Desde que se supo de su quebranto de salud, las noticias que llegan es que falleció”.

José Suárez, locutor de radio Canela MD 90.5 FM

Sus amigos esperan su pronta recuperación. Archivo

“Como artista lo conozco de toda la vida y personalmente lo conocí en la telenovela Yo vendo unos ojos negros. Entonces yo era asistente de producción. Ahí actuó y tenía un personaje muy chistoso. En los programas en los que he estado al frente, siempre lo he invitado. Nunca dice ‘no’ a una entrevista o a una presentación, llama a pedir que lo inviten. Conozco a dos de sus hijas. Incluso una de ellas, Wendy, fue mi compañera en la universidad”.

Marlon Acosta, productor

