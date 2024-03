¿Quién es Aladino? Un repaso por los éxitos de 'el mago de la rockola'

Enrique Vargas Mármol, conocido artísticamente como Aladino, es una figura emblemática en la música rockolera ecuatoriana. A sus 68 años, su historia de vida ha estado marcada por la perseverancia y el éxito, a pesar de los obstáculos que ha enfrentado en su carrera.

Este 1 de marzo de 2024 ha sido ingresado de emergencia a un hospital de Guayaquil y su salud ha puesto en vilo a sus fanáticos. Según fuentes, Aladino estaría intubado y en espera de una cirugía. Se conoce que con aproximadamente 47 años de carrera artística, ha saboreado el éxito, pero nunca se ha desordenado. Siempre ha dicho que no bebe ni fuma.

¿Cómo empezó todo? Desde niño, en el barrio Cristo del Consuelo de Guayaquil, Aladino mostró su pasión por la música. A los 15 años, formó parte de un grupo musical llamado Tierra de Fuego, con el que logró destacar en festivales locales.

En sus primeros intentos de grabar con la empresa Fediscos, Aladino se encontró con el rechazo y la desilusión. A pesar de ello, no se rindió y continuó buscando oportunidades para hacer realidad su sueño.

Fue gracias al apoyo del locutor Enrique Pazos que finalmente logró grabar su primer disco con Ifesa, con las baladas ‘Lobo de la madrugada’ y ‘Verdadero amor’.

Aladino en una premiación de Punto Rojo. Miguel Canales// EXPRESO

Esto fue en en 1977 y pese a que firmó contrato por dos años, no tuvo éxito. Se vendieron 5 mil discos, pero Ifesa vendía 70 mil discos con otros artistas. Fue así que, según contó en una entrevista a EXPRESO, lo dejaron de lado, pero él siguió insistiendo y realizó su primer show en Cuenca, como telonero del grupo español Rumba Tres.

No fue hasta 1979 que su historia cambió para siempre. Le dio la mano a la rockola y acompañó a su amigo Billy Balseca a realizar una grabación, en la que se incluía el tema ‘Mujer Bolera’, el primer éxito musical de Aladino, aunque inicialmente su nombre no figuraba para nada en el disco.

Al chico que cantaba se le agotó la voz de tanto ensayo y Billy le dijo que la grabe. Aladino era sonidista del programa del Rey de la Cantera y se garró de unas frases que él decía y las incluyó con su estilo.

"Para ti, pecosa, colorada infiel, por el daño que me hiciste", entre esas frases, las cuales impactaron de inmediato.

Esa canción Billy y su grupo la sacaron con Fediscos, la empresa que le había cerrado las puertas. Sin embargo, era su voz, pero no figuraba para nada.

Es así que la empresa con la que hizo sus primeras baladas sin éxito, decidió apostar de una vez por todas por Aladino y también grabó ‘Mujer bolera’, como Aladino, 'el mago de la rockola'.

No podía usar su nombre real, porque ya había otro cantante Enrique Vargas, con la diferencia que el segundo apellido era Morán.

Así, uno tras otro llegaron los éxitos rockoleros. ‘Máscara fatal’, ‘Ya tiene 15 años’, ‘La otra’ y ‘Todo se derrumbó’.

"CANTA FEO"

Sobre las críticas a su voz, respondió en una conversación que "la afinación perfecta solo la tiene Dios".

"Cuando me decían que cantaba feo, yo respondía: ‘Es que cuando afino no me compran el disco’. Pero usted canta feo, me decía otra gente, y les decía: ‘Es que cuando canto bonito, no me contratan’", justificó a EXPRESO con su característico buen humor.

591060: EL NÚMERO DEL PUEBLO

591060, fue hace años, su viral número telefónico para contratos. En un programa de televisión, se le ocurrió cantar en vivo: “si alguien me quiere contratar, me pueden llamar al 691060”, desde entonces el artefacto de comunicación no dejaba de sonar. En unas ocasiones era para un trabajo y en otras simplemente para felicitarlo por sus canciones.

