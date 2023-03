Law Roach anuncia su retiro

El estilista y diseñador de celebridades Law Roach, creador de los looks más increíbles de Zendaya, le dice adiós a su carrera. El experto en moda publicó un mensaje en redes anunciando su retiro.

Mediante un comunicado en Instagram, dice: “Mi copa está vacía... Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. Estoy muy agradecido a todos los que me han confiado su imagen. Si este negocio se tratara solo de la ropa, lo haría el resto de mi vida, pero por desgracia no es así. La política, las mentiras y las falsas narrativas han acabado conmigo. Ustedes ganaron. Yo me largo”. Escribió bajo la gráfica de un cartel en la que se lee ‘Retired’.

Por sus manos pasaron Celine Dion, Anya Taylor-Joy, Priyanka Chopra, Bella Hadid, Ariana Grande y Kerry Washington.

El estilismo que lució Hunter Schafer en la fiesta de Vanity Fair tras la entrega de los Óscar fue uno de los más alabados de la noche y fue obra suya.

"Me encanta hacer negocios y me encanta trabajar en algo creativo. De lo que me retiro es del estilismo de celebrities: de estar al servicio de otras personas. De eso me retiro, sí", manifestó a Vogue, aclarando que continuará en el mundo de la moda.