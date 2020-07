Lao Ra: No hay que perderle el rastro

Cada cierto tiempo surge una propuesta a la que hay que prestarle mucha atención. Lao Ra es uno de esos casos que brillan como diamante y, al escucharla, se producen aún más cosas.

La artista colombiana responde al nombre Laura Carvajalino, pero dividió en dos sílabas el principal. Ella se muestra en cada tema como una mujer segura, descarada, potente, seductora y elegante a la vez. Una mezcla cautivante.

EXPRESIONES conversó con la intérprete en su gira de medios por el Ecuador, claramente con ayuda de la tecnología.

Lao Ra te da la sensación de no tener ganas de guardarse nada al hablar. Queda claro cuando se escucha sus canciones. El mejor ejemplo es su colaboración con C. Tangana, un rap preciso que habla de la libertad y del juego de la seducción.

Fonseca, agradecido de trabajar con su compadre Leer más

Ahora que tiene entendido todo el proceso artístico, quiere ser una cazadora, y su público la presa.

La patrona de su proyecto

Lao Ra nació en Bogotá, Colombia, pero al terminar el colegio se mudó a Londres impulsada por su pasión por el punk. “Estaba obsesionada por el género, de chiquita cantaba en grupos punk. Y la meta era Inglaterra, claro. Solo que llegué treinta años tarde”, le dijo a la revista española Shangay.

Ella no cree que su música sea bailable, pero sí tiene mucho sabor latino. Su propuesta musical evolucionó, antes la denominaba pineapple pop. “Esta definición la adopté hace muchos años cuando todavía vivía en Londres y cantaba en inglés y era mi forma de explicar que hacía pop con influencias del caribe. Por eso usé ese nombre, que ya no me representa del todo y por cada disco que haga voy a tener un nuevo sonido. Ya no me siento tan identificada con el ‘pineapple pop’”.

De sus años en Londres quedó un gran aprendizaje en sonidos. La electrónica y el hiphop se sumaron a sus influencias, pero ella sigue ligada a su país. “Es fácil mantenerme conectada porque soy latina y lo que hago es ser genuina. Contar cómo percibo el mundo. Las raíces no se pueden cortar y no me interesa perderlas. Yo lo que quiero es mezclarlas con otras cosas. Ha sido fácil, la verdad”.

Rompe esquemas

¿Por qué nos sigue asombrando que una mujer dé un mensaje fuerte y claro en la música?

Yo creo que es porque aún existe una percepción de que la mujer es sumisa y está en un segundo plano. Se cree que nuestras opiniones no pueden ser fuertes y, aunque hay mucho progreso, todavía queda trabajo por hacer. A las personas de otras generaciones les sigue chocando un poco que una mujer tenga tantas libertades como tiene hoy en día.

¿Qué tenemos que cambiar?

Hay que cambiar la percepción que tenemos de cómo las mujeres debemos ser. Existe un ‘rol estático’ que ya no es así. Hay que intentar ser más flexibles en lo que se piensa que una chica debe hacer. Para nosotros los jóvenes es más fácil entenderlo, pero a los mayores que tienen arraigada esta idea, les choca el cambio. La magia está en la autorreflexión y en el cuestionamiento de nuestras creencias, que simplemente nos las dieron y a veces no sabemos por qué las tenemos.

Su nuevo sencillo

Su nuevo sencillo se llama Entendido, una canción que habla de cuando estás siendo usado por alguien más, explica la artista. “Cuando esto está pasando, se tienen dos opciones: quedarte callado y dejarte destruir, o te paras y tienes las pelotas de irte”.

Kito es la artista con la que colabora. “Es una canción bastante internacional. Tiene influencias de muchos lados y creo que se nota que todos los involucrados tenemos un sabor diferente”. El video es una animación elaborada por Silvia Petrov. Inicialmente iba a ser rodado en locaciones reales, pero la crisis de salubridad mundial obligó a buscar alternativas para su filmación.