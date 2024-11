Lali revoluciona las calles al estrenar su nueva canción

La cantante estrenó su nueva canción 'No me importa' a través de Youtube la noche del 25 de noviembre

Lali Espósito vuelve a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema No me importa, una mezcla de pop y rock que sigue la línea de sus recientes producciones. La canción, una reinterpretación del clásico Amor Clasificado del artista argentino Rodrigo, es parte de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para 2025. Desde el 25 de noviembre, el tema está disponible en todas las plataformas digitales.

El anuncio oficial llegó tras dos meses de silencio musical por parte de la artista. En sus redes sociales, Lali compartió un mensaje cargado de actitud "Nunca fui lo que querían de mí, y no me importa. Siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra".

Este texto acompañó imágenes de la cantante recorriendo las calles de Buenos Aires con una camiseta blanca que llevaba la frase "Nunca fui lo que querían de mí".

La emoción de sus fanáticos se encendió días antes, cuando Lali publicó un misterioso mensaje en su canal de difusión de Instagram, "Los necesito eh!". Poco después, compartió un enlace para que los seguidores se registraran y recibieran instrucciones por correo. El 25 de noviembre, varios fanáticos se congregaron en una dirección secreta, donde se encontraron con luces, cámaras y la presencia de Lali.

Durante el evento, la artista explicó la razón de la convocatoria: "¿Y saben qué estamos haciendo? El videoclip de No me importa". Con un auto blanco descapotable y un megáfono, Lali recorrió las calles de Buenos Aires, interpretando su nuevo tema junto a sus seguidores, quienes grabaron cada momento para redes sociales. Esta estrategia promocional no solo muestra el carisma de Lali, sino también su habilidad para conectar directamente con su público. Con No me importa, la artista reafirma su lugar como una de las figuras más destacadas del pop latino actual.

Las polémicas detrás de la canción

El estreno del nuevo tema de Lali Espósito, No me importa, no estuvo exento de contratiempos. Horas después de su lanzamiento oficial en plataformas digitales, la canción fue retirada temporalmente de Spotify, lo que generó molestia entre los fanáticos de la artista.

Muchos cibernautas utilizaron sus redes sociales para expresar su profundo descontento y exigir con elocuencia explicaciones a la plataforma. Pocas horas después, Spotify publicó en sus redes sociales una imagen de Lali acompañada por una bandera argentina y el anuncio de que la canción ya estaba disponible nuevamente.

El gesto sirvió para calmar a los seguidores. Tanto, que decidieron celebrar el regreso del tema al catálogo de la plataforma.

Antes de la salida de este nuevo tema, Lali se vio envuelta en controversias relacionadas con su tema anterior, Fanático. Algunos usuarios afirmaron que la canción estaba dirigida hacia el presidente argentino, Javier Milei, quien previamente había criticado a la cantante por comentarios que esta realizó en la red social X, antes Twitter.

A pesar de estas dificultades, Lali logró superar las polémicas. No solo eso, se centró en el lanzamiento de su nueva música con los resultados que seguramente esperaba.

