¿Cuáles son las indirectas que Lali envía al presidente Milei en 'Fanático'?

Ha pasado más de una semana desde que Lali, quien interpretó el himno de Argentina en la final del mundial Qatar 2022, sacó su nuevo sencillo Fanático. Los ´fans de la artista no tardaron en reconocer la canción como una tiradera para el presidente de Argentina, Javier Milei. ´Fanático acumula más de tres millones de reproducciones en YouTube.

Pero esta no sería la primera vez que ambas figuras públicas se enfrentan, pues en más de una ocasión el ultraderechista se ha referido a ella en entrevistas. EXPRESIONES les invita a hacer un recorrido por las referencias que se hacen de él en Fanático.

La letra: La referencia más explícita es en la letra, que inicia diciendo: “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy. Y sé que tenés un póster mío en tu habitación”. Este es un contraataque directo a Milei, cuando en una entrevista aseguró que no conocía a la cantante. Tiempo después, Milei se refirió a ella como "una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos". A esto, la cantante asegura en su letra que ella no busca enemistarse con nadie.

"Yo no tengo enemigos y no los necesito

Y vos, vení, acercate, que te firmo la fotito". Lali Espósito

Los Rolling Stones: El motivo de que el mandatario no conozca éxitos como Ego, Lindo pero bruto y Sin querer queriendo, se debe a que él escucha “a los Rolling (Stones) o a la Ópera”. Por eso, el videoclip está ambientado en un estilo muy rockero, según las teorías de la audiencia en redes, es una referencia directa hacia los Stones.

Desde el segundo 54 de la canción, Lali se sumerge en lo que parecería un mundo paralelo. En él, la ex casi ángel viste un sexy conjunto de color negro donde resalta el encaje y detalles metálicos que van en conjunto con sus accesorios. Además, luce unas imponentes uñas negras y un peculiar mullet rockero en su cabello. Durante esas tomas, la artista está totalmente consumida por el espíritu de los Stones, o al menos, eso cree su fanaticada.

En el video Lali usa un estilo rockero en honor a los Rolling Stones Cortesía

El depósito: En otra entrevista que dio el político, se refirió a la argentina como Lali "Depósito". El primer mandatario usó este juego de palabras para denunciar que la cantante había cobrado del Estado 350 mil dólares después de presentarse en un evento. "Que bajen los recitales. En Córdoba hacen el Cosquín Rock, que es privado, pero en el subsidio le dan mil millones de pesos", denunció el político. Milei también se dirigió directamente al pueblo argentino, preguntando si están "dispuestos a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres de Chaco".

El cuestionamiento de Milei generó controversia en redes sociales y el creador del festival desminitó las acusaciones. El representante sostiene que el evento no se hace desde el sector público, " con entradas y marcas privadas, y esfuerzos personales lo realizamos, se realiza en Paraguay, Uruguay, chile México, EE.UU y España". Pero terminó el mensaje con una contundente indirecta para el presidente: "Acá los artistas están en libertad, quédese tranquilo".

Como resultado de este escándalo, la artista optó por grabar casi todos los tres minutos que dura el videoclip dentro de un depósito.

Fanático está grabado casi por completo en un depósito. Captura de pantalla/ Fanático

¿Un clon de Milei?



El actor que interpretaría al presidente Milei rompe en furia. Captura de pantalla/ Fanático

Pero lo más impactante ocurre en el minuto 01:12, el momento con más reproducciones del video. Ahí aparece un señor de mediana edad, vistiendo de traje y con un chaleco de cuero, ¿le suena familiar?

El actor, quien podría pasar desapercibido como familiar del mandatario, rompe con furia un papel y empieza a gritarle a la artista mientras mueve sus brazos exaltado.

La respuesta de Milei



El mismo día del estreno, el mandatario respondió a la protagonista de Esperanza Mía a través de su cuenta de X. “Alguna artista quiere seguir cobrando 300 mil dólares del Kirchnerismo (una movimiento político de centroizquierda). FIN”, escribió.

La cantante no ha especificado qué suposiciones son reales. En una entrevista djio que "muchas son verdad, bien agarradas y estuvieron ahí para que sean agarradas, y otras inventiva popular que me parece muy bien también.

Asimismo, "hay cosas escondidas y vi muy poca gente que entendió algunas cosas muy chiquitas que están ahí atrás", aseguró la también actriz.

