Diego Torres: “La guerra de Milei con el mundo de la cultura es innecesaria”

Con motivo de la promoción de su más reciente álbum, Mejor que ayer, Diego Torres está de regreso por España donde, como ha sucedido en su propio país, Argentina, un sector de la derecha ha atacado al mundo de la cultura como un ámbito de subsidiados que parasita al Estado.

“Esa guerra (del presidente Javier Milei) es innecesaria”, señaló desde Madrid, al subrayar que “los negocios corruptos de la política no están en apoyar la cultura”.

Torres (Buenos Aires, 1971), quien procede de una saga familiar de artistas, cita en concreto el caso del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de su país, cuya financiación pública ha sufrido una reducción drástica bajo esos argumentos.

“Hay entes que se autofinancian, como el INCAA, que es además nuestra identidad, nuestras historias que proyectan lo que es Argentina, y me parece que es una batalla innecesaria para este presidente”, lamentó.

El músico y actor se refirió también al enfrentamiento que Milei sostiene con su compañera de profesión, Lali Espósito, desde que esta calificara la victoria electoral del ultraderechista como algo “peligroso” y que el mandatario argentino la acusara de vivir a costa del erario público al participar en conciertos subvencionados, entre otras cosas.

“Precisamente Lali ha trabajado toda la vida en el sector privado y no en el estatal, aunque haya hecho uno o dos festivales. Es ridículo decir eso y se malintencionan las cifras que se pagan. Todo esto lo que hace es polarizar más”, defendió.

Torres, que se define como una persona con “criterio independiente”, rechazó las “peleas que no tienen sentido” y que distraen de lo importante: conseguir “un país con más igualdad y más oportunidades, con un Estado presente, pero bien administrado, un sector privado que invierta bajo condiciones claras y una economía estable, sin inflación y con leyes también claras”.

Dice que quiere ver esperanza en Argentina, “porque tengo sobrinos que tienen muchas ganas de salir adelante. Pero convivo también con otro lado mío diciéndome que esta película ya la vi, que ya sé cómo termina y que por eso uno no se puede dejar engañar, lo cual no significa que no esté comprometido con lo que pasa en mi país”.