Conversar con Héctor López es sumergirse en la historia de Quito tan rápido como puede atrapar un video viral de TikTok. Conocido como Ladrillos de Quito por los cibernautas, es un investigador histórico que encontró en las redes la mejor forma de divulgar su conocimiento. Hoy acumula casi 50 mil seguidores en sus cuentas digitales en las que diariamente cuenta anécdotas de un barrio, edificio, monumento o personaje destacado de Quito y Ecuador.

Desde pequeño, dice, se sintió atrapado por la 'magia' de la mitología. Devoraba los libros de Grecia y Roma. Así conoció el mundo antiguo y la arquitectura que trajo esta mezcla de años de historia y modernidad.

Pero fue en su adolescencia cuando algo hizo clic en su cabeza. Mientras pasaba con su abuela por Quito, quien residía en Ambato, se dio cuenta de que la capital ecuatoriana tenía el encanto citadino de París o Madrid. “Qué ciudad hermosa en la que vives”, le dijo cuando paseaban por lo que hoy es la intersección de las avenidas Patria y Amazonas, delante del Arco de la Puerta de la Circasiana.

“El gusto del saber es lo que me tiene aquí”. Por eso dedica su día entero a estudiar y recopilar información para su archivo personal y luego difundirlo en plataformas. Primero fue el éxito en su página de Facebook, creada en 2014, y de su sitio web, citado en varios artículos periodísticos e investigaciones, lo que lo llena de satisfacción.

En mayo de este año empezó en TikTok y su imagen fue tomando más notoriedad y se suma, muy a su estilo, al grupo de influencers locales. “Mi personalidad es muy divertida y me gusta ser sociable. No me gusta el formalismo y es mi forma de hacer llegar el conocimiento”.

Críticas, detractores y muchos seguidores con ganas de aprender son parte de esta aventura digital. “En TikTok está el debate más sano. Personas que tienen la mente abierta para conocer otro punto de la historia que no fue como les enseñaron en el colegio. Con mis investigaciones y lo que voy contando siento que voy derribando mitos que se han ido infundando para crear identidad nacional. Nos han educado mal”, dice Héctor antes de remarcar que “la historia no está escrita en piedra”. Esta siempre va cambiando y puede modificarse según lo que se vaya descubriendo.

Los proyectos de Héctor no solo quedan en videos cortos, también en libros. En Amazon se puede adquirir 'El Palacio de Carondelet: Historia del palacio de Gobierno de Ecuador', que repasa los casi cinco siglos de historia. Y está por terminar otra publicación sobre el barrio La Mariscal.