La Momia despierta: el primer tráiler de Lee Cronin reinventa el terror clásico

El director de Evil Dead Rise presenta una versión más cruda y oscura del mítico monstruo, apostando por el horror puro

El 18 de febrero, Warner Bros. junto el director irlandés Lee Cronin, conocido por llevar el horror visceral a la pantalla con Evil Dead Rise, presentaron el primer tráiler oficial de La Momia, una reinterpretación oscura del clásico monstruo que promete devolver el mito a sus raíces más aterradoras.

Esta nueva versión, distinta de las adaptaciones previas de aventuras y efectos espectaculares, surge de la colaboración entre las casas productoras Blumhouse Productions y Atomic Monster (estudios que dieron vida a Weapons), bajo la distribución mundial de Warner Bros. Pictures.

En el tráiler, Cronin retuerce el mito clásico con imágenes inquietantes que apuntan a una atmósfera más cercana al terror sobrenatural: la historia sigue a una joven que desaparece en el desierto y reaparece ocho años después, solo para transformar un reencuentro familiar en una pesadilla viviente.

El reparto cuenta con nombres destacados como Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa (Cinco lobitos), Verónica Falcón (Ozark) y May Calamawy (Moon Knight), entre otros, quienes encabezan la propuesta junto a un elenco amplio que incluye a Natalie Grace y Emily Mitchell.

La película está programada para llegar a los cines el 15 de abril de 2026 en varios territorios internacionales, y el 17 de abril en Estados Unidos y España, con proyecciones también en salas IMAX.

Lo cierto es que, Cronin ha descrito esta producción como una mezcla de horror clásico y moderno, alejándose de las versiones de aventuras fantásticas que caracterizaron entregas anteriores y apostando por un tono más crudo y perturbador de lo que el público general está acostumbrado, con un nuevo enfoque hacia la tragedia familiar.

Con la expectativa generada por el tráiler, La momia de Lee Cronin se perfila como una de las propuestas de terror más comentadas del año, buscando redefinir uno de los monstruos más icónicos del cine bajo una perspectiva más visceral y psicológica.

Del vendaje al trauma: un monstruo que nunca descansa

Con Cronin de por medio está adaptación promete convertirse en un futuro clásico del terror contemporáneo. Warner Bros.

Desde su primera aparición en el cine con The Mummy de Karl Freund hasta su versión de aventuras protagonizada por Brendan Fraser en The Mummy, la figura de la momia ha transitado entre el horror gótico y el espectáculo épico. Incluso el intento más reciente del llamado "Dark Universe" con Tom Cruise en The Mummy la cual, apostó por la acción antes que por el terror como lo promete Cronin.

Ya que, esta versión promete ir en dirección contraria: menos aventura, más inquietud; menos arqueología exótica, más horror íntimo. Si el tráiler cumple lo que promete, esta nueva encarnación podría devolverle al mito ese elemento esencial que lo hizo eterno: el miedo a que el pasado, literalmente, regrese para cobrarnos algo pendiente.

