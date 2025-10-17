La inteligencia artificial mejoró los looks de la vicealcaldesa Tatiana Coronel

En EXPRESIONES analizamos sus looks y dejamos que la IA muestre cómo llevar su poder… con más estilo.

Ella ya tiene buena presencia, pero la moda y la IA siempre pueden dar un plus al look.

En tiempos en que la política se juega también desde la imagen, Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil, entiende que no se gobierna solo con ideas, sino también con presencia. Sobre todo en una ciudad que no se toma demasiado en serio vestir con neutros.

Su armario parece tener claro el mapa: blazers bien estructurados, vestidos que respetan la silueta y una paleta que va del celeste al blanco, sin cerrarse a los contrastes: rojo, café hasta verde. Esa variedad ayuda a que no se perciba rígida, lo que para un político es un plus: que inspire cercanía, que no dé la impresión de que llega, da el discurso y ahí termina todo.

Los estampados y los guiños florales también viste con frecuencia, casi como un homenaje a la costa. Sin embargo, hay momentos donde el exceso de estampados o de contrastes podría jugarle en contra.

Por eso, la economista llega esta semana al semáforo de la Moda, donde analizaremos sus mejores looks, destacaremos los aciertos y los detalles por afinar. Con ayuda de la inteligencia artificial, además, proponemos nuevas opciones para un armario que mantenga ese sello moderno y guayaquileño.

Galia García: “Mi talla y mis cicatrices son mi historia” Leer más

Tips para su clóset político

Modernidad con sello propio: A su favor tiene el hecho de que es joven. Incorpore accesorios de diseñador local o blazers con color, sin caer en lo estridente.

Estampados estratégicos: Los estampados tropicales sí funcionan, pero en política conviene llevarlos en prendas inferiores para mantener el foco visual en el rostro.

Accesorios guayacos: Añada sombreros no solo para sumar estilo sino también para conectar con la identidad guayaquileña.

IA al rescate

Sesiones o recorrido:

Para lucir formal no es necesario siempre llevar blazer. Opte por un conjunto de dos piezas o un jumpsuit (enterizo) que combine estilo y comodidad.

La nueva formalidad viene en versión conjuntos. Foto: Google Gemini

Eventos de día o tarde:

La recomendación es llevar el estampado tropical en prenda inferior como la falda. Contraste con una blusa neutra y blazer del tono que predomine en el print y cerrar el look con zapatos en punta.

Print tropical en versión IA para su clóset político. Foto: Google Gemini

Look de invitada:

Para eventos nocturnos a donde es invitada como vicealcaldesa, presentamos esta opción de corte halter cruzado con tela que cae sobre hombros, combinado con tela de lentejuelas y pendientes medianos.

Elegante opción para eventos nocturnos y en representación del cabildo. Foto: Google Gemini

¿Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!