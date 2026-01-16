La Brandon: “Los que más me buscan son hombres casados”

Planea ponerse pechos. salta a la TV y lanza su línea de productos para el cabello

No tiene pelos en la lengua al hablar y la puntualidad no es precisamente una de sus virtudes. La Brandon, la verdadera, cuyo nombre real es Brandon Zuluaga, crea contenido. Nació en Cali, Colombia y se hizo popular en redes sociales por sus constantes escándalos y por su personalidad atrevida y polémica.

Actualmente cuenta con 243 mil seguidores en Instagram y fue descubierta por Felipe Crespo. Aclara: “Yo soy una persona andrógina, soy hombre con facciones femeninas. Me gustan los hombres y también las mujeres. Soy bisexual”, afirma sin tapujos. El próximo 6 de febrero cumplirá 29 años.

Cuando apenas tenía 8 años, llegó a Ecuador, donde creció y país con el que mantiene un fuerte vínculo, ya que cuenta con doble nacionalidad. Su familia está integrada por sus padres, Freddy y Diana, y sus hermanos. Durante su infancia vivió en El Vergel, uno de los barrios más peligrosos de Cali.

Prácticamente todo su cuerpo está tatuado: brazos, espalda, piernas… “He perdido la cuenta. Me los hice por mi mamá, ella comenzó, también mis hermanos. Todos nos rayamos”, confiesa.

Alta, con 1,85 metros de estatura, usa lentes de contacto y presume una melena natural que se ha convertido en su sello personal. Próximamente se someterá a una cirugía para lucir senos, está a punto de estrenar un espacio en RTU y acaba de lanzar una línea de productos para el cabello, que, según ella, ayudará a lucir una melena hermosa.

"Mis videos son muy guayacos"

Usted siempre ha sido escandalosa, relajosa y de lengua suelta.

Siempre. Antes hacía muchos escándalos; uno de ellos en el estadio de Barcelona. Ahí conocí a Felipe Crespo, que estaba haciendo unas notas. Antes me decían Cara de camello o Cuzco. Luego Felipe me hizo un video en el que aclaró que yo me llamaba La Brandon, y desde ahí todo cambió. Siempre hago mis videos: algunos son subidos de tono y otros sobre lo que está pasando en el país. Quiero hacer uno sobre los venezolanos: antes todos querían que se marchen y ahora son hipócritas y lamentan que se vayan. Mis videos son muy guayacos.

¿Cuándo y cómo descubrió su orientación sexual?

Tenía 8 años y vivíamos en Colombia, en una casa grande que pertenecía a mi abuela, quien ya falleció. Ahí habitaban muchos miembros de la familia. Con mis primos jugábamos a las escondidas y uno de ellos me besó, mi tío nos descubrió. Ese primo vive en mi tierra, es gay y tiene su pareja. Cuando salgo o tengo un evento, me convierto en La Brandon: me arreglo, me maquillo. Pero cuando estoy en casa uso camiseta y luzco como hombre.

Al principio su madre no aceptaba sus preferencias sexuales. Zaky Monroe

Cuando sus padres se enteraron, ¿cómo lo tomaron?

Mi mamá me quería matar. Muchas veces me dijo que prefería verme muerta. En cambio, mi papá siempre me aceptó, algo raro porque generalmente las madres son más comprensivas. Con el tiempo, ella cambió y ahora es mi mejor amiga, le cuento todo. Costó, pero lo logró. Se fue un tiempo a Colombia y la familia habló con ella.

Cuentan sus allegados que pronto se someterá a una operación…

Estoy consumiendo hormonas y luego me operaré, tal vez en unos dos meses. Tomé la decisión porque el público lo pide. Me dicen que me ponga tetas y hasta están dispuestos a pagármelas. Creo que La Brandon tendrá más éxito.

Pero más allá de lo que otros opinen, siempre será su decisión.

Yo también lo quiero, para verme más femenina. Solo me he operado la nariz, no me he tocado nada más (risas). Mis órganos sexuales no me los quitaré, con eso se trabaja (risas). Aunque los policías tienen imagen de machos, tengo éxito con ellos.

¿Quiénes la buscan más?

Uy… los hombres casados con mujeres. En la calle me piden fotos y hasta el número de teléfono, no les importa que la pareja esté con ellos. Muchas se enojan. Son descarados. En Ecuador hay muchos cacheros: les sacan dinero a los gais y a veces hasta se acuestan con ellos porque también les gusta, esa es la realidad. Algunos me escriben por Instagram y me preguntan cuánto cobro.

¿Alguna vez mantuvo una relación con una mujer?

En el colegio tuve una novia. Yo era bellísimo como hombre y las chicas querían estar conmigo. Nadie sabía nada en esos tiempos. Esa chica primero fue pareja de mi hermano mayor y luego mía. Cuando la madre se enteró, llegó con un látigo y le dio duro.

"Casi me tiro del balcón"

Las drogas no le fueron indiferentes. ¿Estuvo en un centro de rehabilitación?

Estaba con una pareja que consumía y mi madre lo odiaba. Al principio me perdía, era una locura, solo fiestas. Gracias a Dios estoy limpia; las experiencias enseñan. En la clínica aprendí mucho y a veces voy a visitarlos. Me sirvió ese proceso. Cuando terminé con esa persona me deprimí mucho: pasé un mes encerrada consumiendo, casi me da un paro y casi me tiro de un balcón. La ayuda de mi familia fue fundamental. Todo eso ocurrió en 2024.

En estos tiempos, ser creador de contenido es rentable.

Tengo mis redes sociales y una página en OnlyFans donde aparezco en lencería. Además, pronto saldré en un espacio de televisión en RTU.

Usted ha dicho que es cristiana evangélica. ¿Ha sentido rechazo de esa comunidad?

Voy a la iglesia, pero como hombre. Me da vergüenza ir vestida de otra manera. En esos momentos soy Brandon, nada más. Trato de respetar, he estado en esa religión desde pequeña.

¿Siempre se ha aceptado o alguna vez renegó?

Nunca le he reclamado a Dios. A veces oro y le pido por mi familia y por mí, y también por las crisis que viven otros países.

Cuando la ven en la calle y le dicen alguna grosería, ¿cómo reacciona?

No me hago problema. Hay personas que intentan incomodarme, pero no me importa. Algunos se ofenden y se ponen a la defensiva, pero no es mi caso, yo no caigo en provocaciones. Cuando voy a un baño público entro al de mujeres o al de hombres (risas). Los baños de mujeres son más aseados, los otros apestan.

Es fan de Floricienta. Cuando ella vino a la ciudad, usted lloró de emoción.

Me emocioné muchísimo. Desde la infancia la admiré y veía la serie. Fui a su presentación gracias a una entrada que me regaló Verónica Saltos. Lloré de alma, con el corazón.

Dice ser bisexual. Zaky Monroe

"En marzo tendrá senos"



¿Le ilusiona formar una familia?

Todavía no ha llegado ese momento, pero sí me ilusiona. Aún no me he enamorado. Soy del signo Acuario y viajo mucho. Por el programa Kerly Morán y sus players iré a Quito. El espacio saldrá en febrero a través de RTU. Hablaremos de farándula y temas polémicos.

¿Cómo es su hombre ideal?

Un gringo, por eso voy mucho a Montañita. A veces los encuentro. Tengo una aplicación para conocer a gais que están cerca e ir directo al grano.

Parece que no teme a las enfermedades…

Tampoco todo es sexo.

¿Quién le va a creer?

También se conversa y se conoce a la persona. Lo que pase, siempre con protección (risas). Ahora debo hacerme unos exámenes para una cirugía. Creo que en marzo tendré tetas.

Aspira a regalarle una casa a su madre…

Ese es mi sueño: darle una casa. Otro de mis objetivos es tener un vehículo. Ya tuve uno, pero choqué; no sabía manejar bien.

¿Se arrepiente de algo?

De no haber estado en la muerte de mi amiga Valero. Perdió la vida durante la pandemia y en ese momento no se podía salir por el riesgo de contagio.

