Kyle Massey, acusado de enviar pornografía a una menor de edad

El actor Kyle Massey, conocido por interpretar a Cory Baxter en los programas de Disney That’s so Raven y Cory in the house enfrenta un delito grave por, supuestamente, enviar material pornográfico a una niña de 13 años que él conoció en la aplicación Snapchat.

Según documentos legales obtenidos por el portal de farándula TMZ, Massey ha sido acusado de haberse comunicado con la menor para fines inmorales.

Los 30 años de Mundo de fieras Leer más

La exestrella de Disney está acusada de enviar electrónicamente contenido sexualmente explícito a la niña durante diciembre de 2018 y enero de 2019.

El caso está relacionado con la acción judicial que medios estadounidenses cubrieron en marzo de 2019: Massey fue demandado en ese entonces por 1,5 millones, pero el artista afirmó que era extorsionado por la familia de la menor.