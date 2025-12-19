Kristin Cabot se confiesa luego del escándalo viral de la kisscam de Coldplay

Kristin Cabot revela cómo el video viral en un concierto de Coldplay afectó su vida personal y profesional

Kristin Cabot confiesa lo difícil que ha resultado su vida luego del incidente durante el concierto de Coldplay.

Bastaron apenas 16 segundos para que la vida de Kristin Cabot cambiara para siempre. Una imagen captada por la kisscam durante un concierto de Coldplay, en junio pasado, la mostró en actitud cariñosa junto a su jefe, Andy Byron, entonces CEO de la empresa tecnológica Astronomer.

El video se viralizó en cuestión de horas y convirtió a Cabot, directora de Recursos Humanos de la compañía, en el centro de una tormenta mediática que, según ella misma reconoce, “destruyó” su vida personal y profesional.

Tras meses de silencio, millones de comentarios en redes sociales y titulares en medios de todo el mundo, Cabot decidió contar su versión de los hechos en una entrevista con The Times. “Todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Me convertí en un meme y en la directora de recursos humanos más denigrada de la historia”, confesó al diario británico.

El contexto detrás del video viral

Cabot aclaró uno de los puntos más discutidos desde que el video salió a la luz: tanto ella como Byron estaban separados amistosamente de sus respectivas parejas en el momento del concierto. Una versión que, según explica, ya había sido confirmada por su exmarido. Incluso, esa misma noche, él también asistía al concierto en una cita romántica.

“No soy una celebridad, solo soy una mamá de New Hampshire. Incluso si hubiera tenido un amorío, no es asunto de nadie”, afirmó Cabot, visiblemente afectada por el juicio público al que fue sometida.

“Ha sido como llevar una letra escarlata. La gente borró todo lo que había logrado en mi vida y en mi carrera. Esto no puede ser la última palabra”, explicó sobre su decisión de romper el silencio.

La noche que lo cambió todo

Según relata, un mes antes del concierto, ella y Byron habían hablado abiertamente sobre sus rupturas sentimentales, una situación que los acercó.

Fue Cabot quien lo invitó al show de Coldplay. Minutos antes del incidente, su hija de 14 años le escribió para avisarle que su padre también estaba entre el público. Esa noticia explica su reacción inmediata cuando apareció en la pantalla gigante frente a más de 60.000 personas: se cubrió el rostro y se agachó.

“Pensé: ‘Andrew está aquí, no quiero avergonzarlo’. Luego vino la segunda idea: ‘Dios mío, Andy es mi jefe’”, recordó. Tras el concierto, ambos acordaron informar preventivamente a la directiva de Astronomer, ante la posibilidad de que el video se hiciera público. Horas después, Cabot recibió un mensaje que lo confirmó: las imágenes ya circulaban en internet.

De ejecutiva respetada a blanco del escarnio público

Miles de usuarios comenzaron a identificar a los protagonistas del video, su empresa y sus familias. Aunque inicialmente la junta directiva minimizó la situación, la presión en redes sociales terminó por cambiar el rumbo. Cabot y Byron salieron de la compañía poco tiempo después.

Ella había ingresado a Astronomer en noviembre del año anterior y recuerda su experiencia laboral como positiva. “Era un jefe que se aseguraba de que las mujeres tuvieran voz. Por primera vez sentí que mi género no era un problema”, afirmó. También admitió que desde el inicio le pareció atractivo, aunque siempre fue consciente de la relación laboral que los unía.

El impacto personal y el silencio de Coldplay

Tras la salida de ambos ejecutivos, Astronomer optó por abordar el escándalo con ironía y contrató a Gwyneth Paltrow para un anuncio publicitario, una decisión que Cabot calificó de “hipócrita” y dolorosa.

También lamentó que nadie del equipo de Coldplay se comunicara con ella para calmar la situación. Chris Martin, vocalista de la banda, solo comentó: “La vida te da limones y hay que hacer limonada”.

Lo más difícil, admite, fue enfrentar la situación con sus hijos antes de que se enteraran por internet. El acoso no se detuvo con el paso de los meses: amenazas, insultos y la exposición de su dirección en medios locales marcaron su día a día.

Hoy, sin trabajo y con vínculos personales rotos, Kristin Cabot habla porque siente que la historia aún no ha terminado para ella ni para sus hijos. “Sigo preguntándome si él está pasando por lo mismo”, dice en referencia a Byron, quien todavía no se ha pronunciado públicamente.

