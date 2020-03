Kim Kardashian vs. Taylor Swift, la disputa continúa

Han pasado 10 años desde que Kanye West y Taylor Swift iniciaran su rencilla en los MTV Video Music Awards y se convirtieran en archirrivales, incluso dedicándose canciones enteras para hablar o defenderse uno del otro.

Y todo ha vuelto a suceder. Swift no ha olvidado la mala pasada que el rapero y su esposa le han hecho vivir, y menos tras haberla llamado mentirosa ante los millones de seguidores cuando negó que hubiera dizque aceptado que la llamaran “zorra” en la canción Famous, de Kanye, en 2016.

En aquella ocasión, Taylor había comunicado que rechazaba dicha palabra del tema, aunque supuestamente le había pedido permiso. Ahora, con la filtración de un video donde se escucha la conversación completa entre ambos músicos. En el pasado fue señalada y nombrada en público como la “víbora” de la industria, pero la rubia siempre tuvo la razón.

.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange - that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Ella nunca da su consentimiento para que la llame “zorra”. Ni siquiera el rapero se lo llegó a mencionar. West simplemente le advirtió de que el siguiente verso podría ofenderla: “Siento que Swift me podría deber sexo”. Pero la cantante no se lo tomó a mal y agradeció que no fuese peyorativo: “¡Oh, Dios mío! Necesito pensarlo, porque ya sabes que cuando escuchas algo por primera vez necesitas pensarlo. Pero es una locura absoluta. Me alegro de que no sea despectivo. No lo siento como despectivo. Pero, Dios mío, la expectación que has creado. Pensaba que iba a ser algo como: ‘Esta zorra tonta y estúpida’. Pero no lo es”. Finalmente en el tema salió: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos / ¿Por qué? / Porque yo hice famosa a esa zorra”.

El videoclip llegó a ser incluso más polémico al aparecer figuras hiperrealistas de Swift y otras celebridades desnudas durmiendo juntas.

La respuesta ante todo el problema, y en medio de la cuarentena mundial, ha sido una petición de fijarse en lo importante. En su perfil de Instagram la intérprete de What you make me do compartió un enlace de donación del perfil de Organización Mundial de la Salud para apoyar económicamente a esta crisis.

Y como también ya es costumbre, quien defiende a Kanye en redes sociales acerca de este tema es su esposa Kim. Este pleito es de tres y ella no dudó en dar su opinión en Twitter. Los millones de fanáticos de Swift usaron la propia red para defenderla usando el hashtag #KimKardashianIsOverParty, con más de 82 mil comentarios pidiéndole que deje de tuitear. Ella comentó que: “Ella ha optado por reactivar un viejo problema, que en este momento se siente muy egoísta dado el sufrimiento al que se enfrentan millones de víctimas reales en este momento”, inició la serie de tuits. Dijo que nunca se negó que se le usaría la palabra “zorra” en la canción, pero que ella luego se sintió ofendida. Ella también se excusó y dijo que en 2016 nunca editó el video completo que ahora rueda en internet, solo que ella publicó su verdad en fragmentos en Snapchat. ¿Quién tendrá la razón?