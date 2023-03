Aunque fue a finales del 2022 que presentó su primera canción llamada Ay, su carrera inició cuando era un niño.

Keifer Hanz Fuentes Cadena (25) siempre acompañó a su papá, Kelvin, también cantante en Vinces, a sus eventos y compromisos. “Largartero, un bohemio. Cantaba de todo”, dice orgulloso de la profesión de su padre quien, en algún momento, era infaltable en las fiestas de la ciudad.

Sin embargo, este ambiente no tan adecuado para un niño no lo asustó. Siempre fue un sueño, para el que demostró que tenía talento. “Ya, pues, papi. Dígales que me den algo si yo también canto”, cuenta Keyfer, quien a su nombre artístico le agrega la ‘y’. Sabía que el trabajo del artista debía ser remunerado y, poco, a poco le dio más valor en su día.

Sin embargo, algunas circunstancias de vida lo hicieron alejarse o lo orillaron para que no sea lo principal en su crecimiento.

Nacido en Babahoyo, criado en Vinces, quedó muy niño huérfano de madre. Su papá era quien veía por él y sus otros tres hermanos. Él es el menor.

En la ciudad fluminense Keyfer se conoce cada zona, pero su sector es La Granja, un barrio rural muy conocido. “Es un sector pequeño. Allí crecí”, explica.

Sobre su nombre, solo indica que es algo de su familia. Todos llevan el nombre con K. Kelvin, Kent y Kenneth son los de sus hermanos. Bromea con que son una especie de Kardashian. “La verdad es que no hay una historia del porqué de esa tradición”, explica.

El cantante, cuya carrera se ha formado en el conservatorio, gusta contar su historia puesto que fue en la música que encontró refugio tras una etapa un poco complicada.

“Canto desde los seis años, entonces siempre estuvo la música presente. Yo a todo el mundo le decía que iba a cantar y así fue. Pude encaminarme para dedicarme a ser cantante”.

Es ahora que, junto a Maykel, tiene uno de los temas más sonados en la radio. Es el remix de Ay, una canción pop tropical bastante pegadiza y con buena vibra.

Del coro de la iglesia al conservatorio

En esta parte de la historia aparece Clementina. Una vecina que para Keyfer es como su madrina. “Ella siempre estuvo pendiente de mí y fue quien me llevó a la iglesia. Mi papá ya vivía en Guayaquil con mis hermanos. Lastimosamente nos tocó pasar un proceso bastante duro de muchas cosas malas, de andar en la calle. Fue como si me adoptara y gracias a esa señora fue que conocí de Dios y me volvió a involucrar con la música, cogerle amor al arte y que sea mi refugio. Pasé muchos años en la calle, desde los 7 años a los 12. Ella me guió”.

Keyfer comenzó a cantar en la iglesia cristiana, pero la música secular seguía dentro de sus gustos. “Fue un medio también para trabajar. Me di cuenta de que a la gente le estaba gustando, porque yo comencé a cantar covers y publicarlos en redes. En el colegio, con la guitarra, cantaba canciones de Justin Bieber, John Legend y One Direction. Todo esto me sirvió también para aprender inglés”.

A los 14 años ya había escrito su primera canción. Por eso, comenzó a escribir temas para otros artistas, entre ellos Ren Kai.

Así, poco a poco, comenzó a presentarse en su ciudad, a ser parte de los eventos de reinados y también se sumó a la boy band Leyenda. Allí estuvo por dos años. “Necesitaba buscar mi camino, mi sonido, mi estilo. Decidí estudiar música clásica en el Conservatorio Antonio Neumane. Tuve clases de canto por tres años y me dediqué a ser compositor. Me he ido ganando mi sitio en la industria, con trabajo y sacrificio”.

Más Ay

Su primer sencillo nació en uno de sus viajes entre Guayaquil y Vinces. La letra le llegó como inspiración mientras viajaba en uno de los buses de FIFA.

“A mí me encanta viajar en una hora precisa. El atardecer de Vinces es hermoso y lo más lindo es que te reciba el sol de las cinco de la tarde. Fue un momento así en el que salió este tema romántico y con mucho sabor”, explica.

Días después la grabó en el estudio del sello Impar Music, su casa musical. “Elvis Guapulema es el productor del tema y el que le dio la forma. Además es uno de los mejores guitarristas del país. Como ya estaba haciendo canciones para Maykel, Jorge Luis del Hierro y otros artistas, fue como pude llegar a él y luego presentarle el remix”. Sobre el manabita admite que admira lo profesional que es y cómo se entusiasma en cada nueva canción.

Ahora que el mes de abril está a la vuelta de la esquina también llega con nueva música. El videoclip lo grabó en Bogotá.

