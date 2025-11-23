Kevin Spacey revela que vive alquilando en Airbnb

El actor, alejado de Hollywood tras acusaciones que frenaron su carrera, confesó que perdió su casa y ahora vive mudándose

El actor ganador del Oscar Kevin Spacey ha declarado recientemente que ya no tiene una residencia permanente. En una entrevista con The Telegraph, aseguró que vive en hoteles y alojamientos de Airbnb mientras se mueve “a donde el trabajo lo lleve”.

Spacey señaló que perdió su casa en Baltimore por una ejecución hipotecaria. Según él, durante los últimos siete años enfrentó gastos 'astronómicos' y sus ingresos fueron mínimos. Ahora se mantiene en una vida nómada en busca de otra oportunidad en su carrera.

A los 66 años, Spacey afirma estar “volviendo a sus orígenes”: vive con maletas y se traslada siguiendo sus compromisos laborales.

¿Cómo toma el actor los cambios en su vida?

El actor ve esta etapa como una pausa dramática, pero mantiene la esperanza de un gran retorno. Según él, directores como Martin Scorsese o Quentin Tarantino podrían darle la oportunidad para volver a la meca del cine.

Cuando se le preguntó por su situación económica, Spacey no lo ocultó: “No es buena”. Si bien habló de posibilidades de quiebra, dijo que nunca llegó a declararla formalmente.

Más allá de la crisis, Spacey se muestra introspectivo. Contó que, pese a todo, esta vida errante le ha dado espacio para “parar, mirar su vida y hacerse preguntas”. Aún así, desea algún día decidir dónde asentarse cuando su situación mejore.

¿Qué pasará con su carrera?

Este testimonio llega en un momento clave: tras años de escándalos y después de haber sido absuelto en un juicio en Londres. Si Spacey logra regresar de verdad, tendrá que enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la opinión pública de este estilo de vida sin hogar fijo.

