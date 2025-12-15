Expreso
Keny Arroyo Cruzeiro gol
El exjugador de Independiente del Valle brilló con la 'Raposa', pero salió antes de los penales.Cortesía

Keny Arroyo: Emotivo mensaje tras su doblete en Brasil

El atacante 'Tricolor' marcó un doblete, pero no pudo salvar a su equipo de la eliminación ante Corinthians

Keny 'Cheche' Arroyo marcó dos goles para Cruzeiro en las semifinales de vuelta de la Copa de Brasil ante Corinthians, pero eso no evitó que su equipo se vaya eliminado en la tanda de penales (5-4). Arroyo ingresó al minuto 31 del primer tiempo por la lesión de Luis Sinisterra y se mantuvo hasta el minuto 92 del encuentro. 

La confianza otorgada por Leonardo Jardim, DT de Cruzeiro, hacia el ecuatoriano, terminó dando frutos rápidamente. Una rápida progresión de los celestes en campo del Corinthians terminó en un centro que fue rematado de cabeza por Arroyo, que en una especie de 'palomita', se lanzó hacia el balón y puso la primera para su equipo a los 40 minutos de la primera parte, apenas nueve minutos después de su ingreso.

Apenas cinco minutos pasaron del segundo tiempo, 'Cheche' aprovecho su gran momento, y una contra rápida de Cruzeiro, dirigida por Kaio Jorge, terminó con Arroyo recibiendo el balón en solitario y rematando al arco del vencido portero del 'Timao', remontando la serie (1-2) y anotando el segundo gol del partido en su cuenta y su cuarto gol con los brasileños. El gol tuvo suspenso ya que el VAR tuvo que revisar la posición de Kaio Jorge, pero después de unos minutos, la anotación fue confirmada.

Los penales dejaron fuera a Keny Arroyo y a Cruzeiro

Corinthians terminó empatando la serie y descontando en el partido a los 55' de la segunda parte. El marcador terminó así (global 2-2) y en la serie de penales, los Paulistas superaron a las Raposas, con la ausencia de Arroyo, que había salido al final del partido por Wanderson.

En sus redes sociales, Arroyo no ocultó su sentir y junto a una foto suya en el partido ante Corinthians, escribió: "Volveremos más fuertes", en apoyo a todos sus compañeros.

La temporada para Cruzeiro acabó con el equipo eliminado de la Copa de Brasil, pero clasificado a a fase de grupos de la próxima Copa Libertadores de América, por haber quedado en el tercer lugar del Brasileirao, detrás de Flamengo y Palmeiras.

