Como artista, navegar en la industria musical de hoy, puede llegar a ser difícil al principio, ya que los cambios son constantes, pero en el momento en el que la persona le coge ritmo, se convierte en un experto. Además, tener a la gente correcta de lado, hace que el proceso sea más calmado y llevadero. Para la guatemarlteca Kathy Palma, ese entorno seguro se ha convertido en su mejor aliado dentro de una profesión en la que recién está comenzando.

Desde el inicio, se tomó tan en serio su carrera que cuando decidió estudiar algo relacionado, en este caso se graduó como ingeniera de Sonido, le preparó a sus padres una presentación detallada de todos sus planes y objetivos.

La artista confiesa que al principio le costó comunicar su elección, pero ahora son ellos sus fans número 1 y quienes más la apoyan. De pequeña, su padre escuchaba mucho jazz, y sin él ser consciente, le pasó este gusto y recuerda que Norah Jones fue de esas artistas que la marcó.

Se desenvuelve entre Estados Unidos y Guatemala. En estos países trabaja con distintos productores y compositores en su proyecto. Aunque reconoce que su pasión es la interpretación, sí hay momentos en los que desarrolla lo estudiado en la universidad, y ante la pregunta de cómo vive las idas a estudios de grabación siendo mujer, aseguró: “A veces siento que te subestiman y aunque suene retrógrado, estos espacios siguen llenos de hombres. Cuando llego ahí sé de lo que estoy hablando y cómo quiero que me graben, es algo que se siente muy bien”.

Mala decisión, ya disponible

La canción Mala decisión es la más urbana que tiene en su catálogo, y para ella significa mucho porque no estaba del todo segura de probar en ese género, sin embargo, apunta que ahora el que no arriesga, está perdido, pues como artista de esta década, hay que ir moviéndose por todos los sonidos. “Este lanzamiento me ha enseñado a irme por lo que siente genuino y lo he estado comprobando. Hay una energía muy de tierra en este tema, que empieza en las caderas y se mueve, es muy transformador. La temática es sobre encontrar tu poder luego de salir de algo en lo que tu salud mental se vio afectada”, relata.

El punto de quiebre

“Si te soy honesta, todavía no me lo creo, pero ahí vamos”, dijo Kathy al preguntarle en qué momento sintió que su camino en la música se estaba convirtiendo en algo más serio, pues tiene ya en su experiencia varias presentaciones importantes como en el Latin Alternative Music Conference, en el Ruidosa Fest y en shows organizados por varias estaciones de radio. Para ella, el 2021 fue un año significativo para que todo esto empezara a ocurrir y para que se sumen más personas al proyecto.

Sus seguidores

Actualmente, la guatemalteca va acumulando escuchas en Spotify. Una artista independiente que está en crecimiento y que valora cada nuevo fan. Ante el peso que ahora tienen estas cifras y más para alguien que está comenzando, reflexiona: “Esto ha sido una gran cosa en mi vida, lo de compararme con otras personas, pero para eso tengo mi equipo de apoyo, mi familia, mis amigos y mi management. Ellos la tienen muy clara en eso y siempre me dicen: ‘Tú concéntrate en hacer música’, por el resto ellos se ocupan. Además, me han aconsejado que no me meta a chequear eso, ya que si pasa algo extraordinario, me lo contarán”.

El proceso creativo

El bloc de notas de su celular es su mejor amigo para que la creatividad y la composición nunca paren, pues hay veces en las que una caminata y ver personas alrededor traen como resultado una canción. “Ahora estoy bastante inspirada por el empoderamiento femenino y seguro se vienen muchos temas relacionados con ese tema”, señala. Kathy también canta en inglés, y dice que se seguirá moviendo entre los idiomas al momento de crear.