Kate Middleton no irá a los Bafta

El estado de salud de Kate Middleton acapara la atención. El silencio ha sido absoluto tras la cirugía abdominal a la que se sometió. Solamente se conoce que viajó hasta Sandringham el anterior fin de semana para estar con su familia.

No ha podido cumplir con deberes reales y compromisos. Entre ellos, están la gala de los premios Bafta que se desarrollarán mañana. Se cumple un año desde la aparición de los príncipes juntos en los galardones, donde acallaron los rumores de crisis conyugal.

Todavía no se sabe si el príncipe Guillermo irá. Es el presidente de honor y casi nunca falta. Kate asistió en 2017 por primera vez a la velada celebrada en Londres. Hasta entonces no había querido acudir para no quitar el protagonismo a los galardonados. Y solo había faltado durante la pandemia hasta ahora que su salud tampoco se lo permite.

En la pasada edición de los Bafta, la prensa comentó que Guillermo había sido infiel a Kate Middleton y que, incluso, pasó el Día de San Valentín con su amante, Rosa Hanbury, quien fuera amiga de la princesa.

En plena polémica, Kate y Guillermo volvieron a pasearse por la alfombra roja de los Bafta con el objetivo de mostrar su apoyo incondicional al cine británico y dejar claro que su relación marchaba bien.

La supuesta relación entre el heredero al trono y Rosa Hanbury surgió en 2018, cuando Kate estaba embarazada de su tercer hijo, Louis. Sin embargo siguieron sus vidas con normalidad. Ella habría puesto una condición, no tener que volver a coincidir con la amante. Así fue hasta el pasado 6 de mayo de 2023, que Rosa Hanbury estuvo en la coronación de Carlos III y uno de sus hijos fue el paje del monarca.

Los rumores de infidelidad en todas las plataformas fueron borrados. Eso generó comentarios de que si no habría habido algún tipo de censura de la familia real para acallar esas informaciones. Se habló de que se había aplicado la ‘super-injunction’, un término que hace referencia a la herramienta legal que permite a las instituciones y personas más poderosas silenciar a los medios.

