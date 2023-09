'A tu medida' es la canción que interpreta la venezolana Karolina con K con la orquesta ecuatoriana Tropicalísima dirigida por el machaleño Leonardo Guartazaca. Ya llevan 4 años trabajando juntos. No es la primera vez que la agrupación con 11 años de trayectoria hace colaboraciones. La artista siempre ha interpretado tecnomerengue. 'A tu medida' ahora se convirtió en un paseíto.

“Me divierto mucho. Me siento en familia porque me han acompañado desde que vengo a Ecuador. No solo en las colaboraciones, además en los shows en los cuales cantamos las versiones originales de cada tema. Vienen muchas sorpresas y presentaciones”, dice Karolina con K que comenzó a hacer historia en la industria musical venezolana a finales de los 80.

El 16 de este mes en Salcedo se presentarán ella, la orquesta y Miguel Moly. “El ecuatoriano es rumbero, es muy bailador. Hago eventos en embarcaciones que recorren el río Hudson en Nueva York. Van repletas de ecuatorianos. Miguel y yo cantamos. Hay planes de volver con un concierto en Guayaquil. Tal vez sea en noviembre o diciembre”, añade.

'Amapola' de Papaya Dada

El grupo quiteño Papaya Dada, con una gran trayectoria musical, presenta el tema 'Amapola', compuesto por el director Esteban Portugal. Se trata de una propuesta con un sonido moderno y cumbiambero. La letra gira en torno a una joven que vive una decepción amorosa y por ello se vuelve fría.

La producción musical estuvo a cargo de Portugal y fue grabada en los estudios Soy Sauce en México, estudio 409 en Medellín, Colombia, y Dada Récords en Quito, Ecuador. Papaya Dada es una agrupación formada en 2003 que se ha destacado en el género chicha y con un repertorio popular andino.

Francy brinda por las mujeres empoderadas

Francy lanza 'Salud', una canción que además de empoderar, convoca a las mujeres para brindar por su fuerza y resiliencia, que es la capacidad de afrontar y salir fortalecidas de las situaciones adversas. Según la artista “vamos a brindar por esa capacidad que tenemos las personas para asumir con cierta flexibilidad situaciones límites y adaptarnos a una circunstancia nueva, saliendo reforzados de ellas”.

Fue creada en un campamento de composición por Francy, Michelle Cañizales, Érika Vidrio, Pasabordo, Miguel Ángel Granada y Yohan Usuga y producida por Yohan Usuga en Felinos Producciones. El videoclip fue dirigido por Camilo Espitia.

