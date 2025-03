Karol Noboa pide respeto y cariño tras ataques en redes

Karol Noboa ha recibido ataques en las redes sociales. Aunque agradece por los mensajes y le emociona la pasión que genera Master Chef Celebrity, pide respeto y cariño como lo ha hecho ella en sus diferentes espacios. “Se ha mencionado que tengo un troll center, lo que es absurdo.

Siempre he buscado paz en mi vida, y aunque soy humana y reacciono, lo hago desde la sinceridad”, manifiesta. En este troll center elogian sus platos y atacan a los de sus compañeros. Recientemente se dio un fuerte enfrentamiento en el reality de cocina cuando ella se enojó con La Flaca Guerrero por un reto que la perjudicó, en el que no se le permitió que los jueces prueben su preparación. “Fue el primer nombre que se me vino a la cabeza. No imaginé que se iba a poner histérica, ni que me iba a sacar nada en cara. Que no se lo tome personal es una competencia”, indicó María Teresa.

Karol aseguró que no la iba a perdonar.

Soledad Reyes quiere ser portada de revista Cover Girl USA

La expresentadora deportiva, María Soledad Reyes, quien vive en Estados Unidos, participa en un concurso para ser la portada de la revista Cover Girl en Usa. Espera que voten por ella, (https://vip.covergirl.maxim.com/model/ WqPEo#Sole), hay un premio económico, el cual será donado a las cooperativas San Francisco 2 y Vecinos Unidos que apoya.

“Me aceptaron, mandé mis fotos, y estoy compitiendo con mujeres inclusive más jóvenes que yo”, cuenta.

Soledad Reyes. Cortesía

En 2025 cumplirá 50 años. Se siente halagada y tranquila, comparte con su esposo, Steve con quien lleva tres años juntos, dos de casados. Tiene una vida tranquila en Illinois, en las afueras de Chicago. “Se respira paz”, añade. Su hija, María Laura se graduará pronto.

Guerra fría en RTS

Emiliana Valdez volvió a Combate, estaba en Noticias de la mañana. No todo lo que brilla es oro porque el regreso del reality estaba en la cuerda floja. En todo caso saldrá en abril.

A la rubia incluso ya la tenían incluida en el presupuesto del matinal de RTS. Por cierto existe una guerra fría entre los equipos de ambos programas. Antes por lo menos se saludaban, ahora ni se miran. Todo aquello se dio luego de que gente de la producción de Combate armara un escándalo por la presencia de una comunicadora invitada a Noticias de la mañana. Ella en otros espacios opinó sobre el programa de competencia.

