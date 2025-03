¿Quién es Karol Noboa?: Su vida antes de MasterChef Celebrity

En uno de los últimos episodios de MasterChef Celebrity Ecuador, se desató una inesperada polémica entre las participantes Karol Noboa y María Teresa 'La Flaca' Guerrero. Durante la prueba de la caja misteriosa, en la que los concursantes debían preparar postres innovadores, La Flaca tuvo la responsabilidad de elegir a un compañero cuyo plato no sería evaluado. Con sorpresa de muchos, seleccionó a Karol Noboa.

Esta decisión generó una reacción visiblemente afectada de Noboa, quien en el programa expresó: "En serio. Después de lo que he hecho por la Flaca". María Teresa, sorprendida por la reacción, intentó justificar su elección diciendo: "Sorry, tenía que decir un nombre". Sin embargo, Karol, visiblemente afectada, expresó que se sintió como un "baldazo de agua fría" y que ella no esperaba esa actitud de alguien que considera amiga. "Tranquila, no te perdono", añadió Noboa.

De igual manera, después del respaldo masivo que recibió la comunicadora en la plataforma X, fue acusada de tener un trollcenter que la defienda. Sin embargo, sobre estas acusaciones la ecuatoriana dice en su cuenta de X que "es absurdo. Sé que ustedes son reales y no tienen idea de cuánto valoro su apoyo".

Más allá de los conflictos, ellas han aclarado sus malentendidos y se muestran realmente comprometidas con la competencia. Incluso, en algunos de los posts de sus redes sociales, Guerrero publica mensajes positivos en la sección de comentarios de Noboa.

¿Quién es Karol Noboa?

Noboa es una periodista y comunicadora con más de 30 años de trayectoria en distintos medios en radio y televisión en el país. Desde su infancia, ha incursionado en diversas áreas de la comunicación y también ha hecho un poco de modelaje, cuando ha sido seleccionada como embajadora de algunas marcas.

Karol inició en la conducción en el programa musical Video Show con Solange Viteri. A principios de la década del 2000, fue parte del matutino Está Clarito (programa precursor a En Contacto) y muchos años después en Así Somos, ambos de Ecuavisa. Es hermana de la modelo y comunicadora Verónica Noboa. También fue jurado del programa concurso Yo me llamo, junto al cantante chileno Alberto Plaza.

Actualmente vive en el sector de Cumbayá, en Quito. Como modelo, es recordada por haber sido la portada que estuvo en la edición 100 de la revista SOHO Ecuador en el 2013. Unas fotos que fueron lo más comentado por aquel entonces.

Su voz es reconocida por los quiteños, especialmente por su programa El mundo de cabeza en FM Mundo. De igual manera, ha participado en programas televisivos como Video show, Está clarito y Así somos. Junto a su hermana Verónica, creó una marca de camisetas.

A lo largo de su carrera, Noboa ha sido reconocida por su estilo directo y auténtico. Su presencia en redes sociales es notable, con más de 300,000 seguidores en total, en las que comparte aspectos de su vida personal, estilo y colaboraciones con marcas. Su participación en el reality de cocina, significa, al igual que para muchos de los concursantes, una nueva faceta a su carrera.

