Lo más común luego de lanzar un álbum con 17 temas sería que empiece una gira de conciertos, y si es de la talla de una artista como Karol G, esta sería mundial. Sin embargo, los planes para la colombiana son distintos. Los escenarios quedarán de lado para este 2023.

Aunque no lo ha confirmado, el disco 'Mañana será bonito' no tendría tour. Aunque sí le dará promoción, como lo está haciendo ahora con varias entrevistas a nivel internacional. Este hecho se entiende sobrelíneas tras las declaraciones que le dio a Radio Exa de Ciudad de México.

"Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un 'break' para poder estudiar y poder evolucionar en otros aspectos, así que salir en Viña fue algo que me lo disfruté demasiado", le cuenta al locutor Jessie Cervantes.

El comunicador la interroga sobre en lo que quiere profundizar. "Quiero estudiar música. Para mí hacer música dentro del tour, que en realidad fueron tres muy pegaditos, me empujó tanto a aprender a grabarme yo misma, a producir mucho más y desarrollarme en tanto aspectos que lo hacían conmigo y descubrí un montón de talentos que no había descubierto y que quiero desarrollar. Creo que si no hago una pausa y no estudio, no podría mostrarle cosas mejores a mi público".

Karol también busca crecer como persona y por eso quiere hacer varios viajes a lugares distantes y con culturas diferentes. "El próximo álbum va a ser algo muy experimental", expresó en clara referencia a que conocer nuevos lugares expande el intelecto.

'Mañana será bonito' debutó #1 en el chart global de Spotify y el sencillo 'TQG' es la canción número 1 en todo el mundo en Spotify. Sobre la temática de su disco, que está cargado de 17 temas de despecho y superación. "Yo lo que quiero es que las mujeres se sientan súper identificadas y que sanemos procesos juntas, como amigas, como besties". "Por más enamorada que esté siempre le voy a escribir al desamor".