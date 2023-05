Si usted es seguidor de la música de Giacomo Puccini y de Wolfang Amadeus Mozart, la soprano colombiana Karen Bohórquez versiona algunas de las melodías más emblemáticas de estos célebres músicos.

La artista, nacida en Bogotá y radicada en Guayaquil, llegó a esta ciudad hace once años. Cuenta que inicialmente solo tomaría clases con Beatriz Parra y regresaría a su país natal.

“El nombre de esta maestra me la sugirió Martha Senn, ambas trabajaron juntas en la época de oro del teatro Colón. Me indicó que yo tenía una voz similar a la de ella. Me contacté inmediatamente y las cosas se dieron”.

Cuenta que gracias a su talento y dedicación formó parte de varias producciones nacionales de Parra, tales como Viuda alegre, El barbero de Sevilla, Noche de zarzuela y Luisa Fernanda.

Para este 12 de mayo, a las 19.00, en el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas, Karen presentará su propio espectáculo de piano y voz en el que incluirá canciones napolitanas, folclor latinoamericano y temas de corte popular como el pasillo Anhelos y el valse Para ti, madrecita. “Estuve antes en otros escenarios como el William Shakespeare, de Bogotá, fue algo hermoso, con gran multitud”.

La cantante lírica, quien estará acompañada esta noche por Ruth Díaz, el guitarrista José Luis Pilozo y el pianista Eddie González, comenta que desde niña desarrolló con el talento vocal. Recuerda que su padre la hacía escuchar música clásica y tarareaba las melodías cuando ella apenas podía hablar. “Mi madre también me alentó al escucharme por primera vez cantar, mi abuelo tenía voz de barítono y convocaba a sus amigos y conocidos para que lo vean”.

Amante del calor, no se arrepiente de haber dejado la fría capital colombiana y cambiarla por la tierra caliente que caracteriza a la Perla del Pacífico. “Aquí me han tratado muy bien, he forjado amistades y me hacen sentir como parte de sus familias”.

Sus shows artísticos los combina con la docencia, pues es maestra del instituto María Callas. En junio presentará Mooch, La Magnífica.