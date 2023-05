Tábata Alvarado, cuyo disco tiene temas con títulos de animales, es perfeccionista, musofóbica y carga un repelente para las ‘mosquitas muertas’. Aquí otras revelaciones.

1 “Amo la música desde chiquita. Tengo influencias artísticas, canto y actúo”.

2 “Crecí con la música de Violeta Parra y Los Prisioneros, de Chile, Charly García, de Argentina y el colombiano Juanes. Valoro a los cantautores”.

3 “Mi propuesta para este año es la de un álbum cuyas canciones tienen nombre de animales. Los buitres, Gatos, La mosquita muerta, Búho, Mariposa. Es algo conceptual, tienen que ver con fábulas que recuerdan a aquellas que escuchabas de niño como La liebre y la tortuga”.

4 “Todo lo que canto es de mi puño y letra. Gatos habla del amor, sus arañazos y ronroneos, todo a manera de metáfora. Mientras que Los buitres son esos seres malvados que te acechan y te acosan en tu entorno laboral o en la calle”.

5 “Me he encontrado con aves de rapiña en el trabajo, en la universidad, amigas falsas, exnovios, parejas tóxicas, les he puesto un stop y un ‘ya no más’”.

6 “Todo lo que siento y vivo lo canalizo en el arte y sale del corazón. Es la forma de plasmar mis emociones”.

7 “Apoyo causas como la igualdad de género, batallo contra el acoso y la corrupción en Ecuador. Todos mis temas llevan un mensaje y con las jergas del país, puedes escuchar modismos guayacos y quiteños”.

8 “Me inspiro en cada cosa que veo, mientras camino y recorro un lugar, una ciudad, un rincón. Trato de que mi propuesta tenga sonidos de Ecuador, porque es mi identidad. Así lo concebimos junto a mi productor Jorge Campoverde”.

La artista expresa en cada canción vivencias y experiencias propias y ajenas. G7 Pro

9 “Intento que todo en mi vida tenga coherencia, un sentido, y de forma orgánica. Para eso, siempre me acompaña la guitarra”.

10 “Este 11 de mayo, a las 17:00, me presentaré en la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes”.

11 “Mi vida es cantar y me dedico a ello a tiempo completo. Trabajo con la orquesta La Machine, también soy productora musical. No soy ninguna improvisada”.

12“Participé en La Voz cuando tenía 16 años. No me agrada cuando dicen que un competidor es mejor que el otro, porque cada quien tiene un rango y un estilo particular, con sonidos propios. Pero en estos programas se van por el lado emocional y el público escoge a su favorito”.

13“Para las ‘mosquitas muertas’ siempre cargo un repelente, lo llevo en la cartera”.

14 “Le temo a la injusticia y al sufrimiento de la gente, alzo las voces a favor de quienes han sido víctimas de estos abusos y también del machismo”.

15 “Tengo fobia a los ratones y por quienes tienen maldad en su corazón y hacen daño a los demás”.

16 “Me pone mal genio no terminar una canción a tiempo y que se extiendan los ensayos”.

Uno de sus sueños es compartir el escenario con Mon Laferte G7 PRO

17 “He encontrado a un ser lindo en mi vida, que me suma, es mi cómplice y mi cable a tierra”.

18 “Mis principios y valores como la honestidad no son negociables, al igual que el arte. Yo no hago música ni por plata ni por fama, la hago porque mi corazón siente la necesidad de hacerlo y conectar con quien me escucha”.

19 “Tengo la manía de no irme a dormir hasta que una canción esté terminada. He llegado a quedarme hasta dos días encerrada, sin salir de casa, porque busco la estructura que quiero en letra y música”.

20 “Cuando estoy en una presentación, me gusta experimentar con la ropa, a lo David Bowie”.

21 “Escribir poesías es mi pasión. Me encanta. De no ser cantante sería una literata”.

22 “Quiero compartir el escenario con la chilena Mon Laferte, es mi referente en este momento”.

23 “Mi frase de bandera es ‘no cambies nunca lo que eres’”.

24 “Si mi vida fuera una película, sería un chick-flick”.

25 “Estoy nominada para los premios Disco Rojo como artista revelación, y quiero ganar”.

EN CORTO

Color: Rosado.

Olor: Pastel de frutilla.

Sabor: Chicle.

Defecto: Desorden.

Cualidad: Honestidad.

Canciones: Vampiro, de Rosalía y Rauw Alejandro.

Pamela Palacios: Mamá, amor.

Troi Alvarado: Papá, respeto.

Hermanos: Adoración.