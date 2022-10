Las transiciones de médico a cosplayer son los clips más virales en las cuentas de TikTok e Instagram de Karen Bayas, de 30 años, quien en las redes sociales es más conocida como Chexa.

Los guayaquileños disfrutaron de la 'Buena onda' de Pimpinela Leer más

Desde hace seis años, la guayaquileña ejerce la Medicina y está próxima a terminar un postgrado en cirugía. Pero detrás de ese rol lleva más de una década como cosplay.

Ese es su alter ego. Luego de operar en quirófano ocupa sus ratos libres dando vida a personajes de juegos, películas, animes o cómics.

Los trajes de armadura, alas y pistolas son solo algunos de los elementos que están en el sótano de su casa. Con el tiempo hizo de esto un emprendimiento. Ella no solo caracteriza, también alquila sus atuendos y hace maquillaje artístico a hombres y mujeres, sobre todo en fechas como Halloween. En diálogo con EXPRESIONES cuenta sobre sus inicios en el cosplay y el balance que logra dar en estos roles de la realidad y fantasía.

Desde la infancia, Karen ha sido apasionada por la cultura japonesa, sobre todo las caricaturas. Sakura Card Captor, Dragon Ball, Sailor Moon, entre otros, fueron parte de su niñez. “Era megafan. Tenía calcomanías, cartas, muñequitos”, cuenta.

En sus ratos libres da vida a personajes de juegos, películas, animes o cómics. Cortesía

Siempre se sintió atraída por todo lo relacionado al arte. “En los vacacionales de la escuela y colegio acostumbraba ir a los talleres de la Escuela de Bellas Artes. Prefería eso en lugar de practicar básquet u otro deporte”, dice. En el último año del colegio, todo cobró sentido. Fue a una convención en Guayaquil, donde vio cosplayers por primera vez y se quedó muy sorprendida.

Gabriela Andrade: “El diseño cuencano se esmera en los detalles” Leer más

“Desde ese momento me atrajo la idea de darle vida a un personaje de manera artística”, explica. Así que ese mismo año se animó a hacer su primer cosplay, un anime de la serie Naruto.

A partir de entonces no paró y el camino le sirvió para conocer a otras personas con los mismos gustos. “Gracias al internet se unió mucha gente y formé parte de algunos grupos e hice amigos”, recuerda. Con el boom del Instagram llegó su despunte.

En la piel de un superhéroe. Cortesía

Ahora, conocida como Chexa, tiene una comunidad de más de 73 mil seguidores, y en TikTok cuenta con 400 mil. La ven no solo en Ecuador, sino también en México, Perú, Chile, España y Estados Unidos. “Mi sueño es viajar a Japón algún día”.

Uno de los procesos más interesantes es la caracterización del personaje. Karen cuenta que elige aquellos que más reto le genera llevar a la vida real. Desde su producción (maquillaje, disfraz, elaboración de accesorios) hasta la preparación física. “Me cuido bastante, hago una dieta estricta y voy al gimnasio mínimo tres veces por semana”, refiere.

María del Carmen Vivas: “Doy lo mejor hasta la última pincelada” Leer más

Pennywise, el payaso bailarín, también llamado Eso, Super Girl, Black Window y Asuka son algunos personajes de películas, comics, anime y videojuegos que ha caracterizado. “Hubo uno que me generó un desafío grande. Fue el de Boa Hancock, en un año bajé de 169 a 139 libras”.

En cuanto al armado de los diferentes vestuarios, comenta que al inicio a ella le tocó coger hilo y aguja. Luego, con el tiempo, empezó a importar. “Aquí no hay reglas, se puede hacer o comprar. Todo es válido”.

La mayoría de accesorios o complementos los elabora ella misma gracias a su preparación en Bellas Artes, de modo que disfruta armar orejas, alas, cuernos, armaduras, pistolas, entre otros. “Aquellos que requieren de materiales más complejos sí los mando a confeccionar con gente especializada”.

Las pelucas, aunque las compra, ella las estiliza para hacerlas lo más parecido posible al personaje. El maquillaje también tiene su sello: “Aprendí en tutoriales, pero luego me perfeccioné con Danito Villacreses, y así empecé a hacerlo más artístico”.

Todo ese proceso la hace sentir orgullosa al ver el resultado final. Dice que la inversión varía, una caracterización sencilla puede oscilar en $ 100 y una más elaborada puede llegar a $ 500. Su pasión por los detalles es tal que ha destinado el sótano de su casa para desarrollar lo que tanto le gusta, ahí tiene guardados cerca de 50 trajes. “También funciona como taller cuando me pongo a hacer los accesorios” agrega.

De la tv al terror en Halloween Leer más

El esfuerzo que hay detrás ha hecho que sea valorado en los eventos, donde los cosplayer atraen a muchas personas. “Al inicio participábamos de forma gratuita y eso generaba malestar a nuestra comunidad, pero en la actualidad ya nos pagan”. Ha sido contratada en Guayaquil y en otras ciudades para convenciones de gamers, cómics, entre otras.

En esta época de Halloween, incluso, emprende como maquilladora. “Hago make up artístico, ya tengo varios clientes en esa línea, entre hombres y mujeres”. Y agrega que también suele alquilar los trajes para que les sirvan en sus fiestas de disfraces. “Soy muy cuidadosa de a quien se los alquilo, ya que son como un tesoro para mí”.

Ejerciendo la Medicina. Cortesía

El día a día de Karen transcurre en un consultorio y en el quirófano. Trabaja en un hospital en el área de cirugías, cumple guardias de 24 horas y, a nivel privado, es asistente de un cirujano. Además, cumple con los horarios de su postgrado de cirugía en la UEES, el mismo que culmina en diciembre luego de tres años. Así pasa sus jornadas entre cirugías complejas, donde maneja bisturí, pinzas, entre otros implementos.

“Se tiende a pensar que al tener una carrera muy pesada no se puede tener otras actividades más allá de eso, y no es verdad, todo es según como organices tu día”. Ella sabe cómo hacerlo y balancea estas actividades con su faceta de cosplay. “Mientras puedas llevar tu ritmo de vida acorde a lo que ejerces, nadie puede juzgar lo que haces en tu tiempo libre”, enfatiza.

Historias de asesinos, ¿por qué generan rating? Leer más

Su plataforma de Instagram también la usa para mostrar esa dualidad e incluso da consejos en sus historias. “En el tiempo más fuerte de la pandemia me contagié de COVID en el hospital. Al inicio atendía pacientes con mascarillas normales, porque no se sabía mucho del virus, entonces estuve un mes con descanso porque me afectó los pulmones. A raíz de eso publiqué historias de mi experiencia y el video, incluso, lo usó Luisito Comunica para su documental 'Aislados'”, comenta.

Ese es su alter ego. “Tanto mi faceta de médico como la de cosplayer me apasionan. No podría dejar ninguna”, concluye.