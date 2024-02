Julio Jaramillo: 46 años de la muerte del "Frank Sinatra latinoamericano"

Hoy la música del Ruiseñor de América sonará más alto. Volverá a tocar las fibras más sensibles de quienes se enamoraron con sus canciones. Hará retroceder a muchos en el tiempo. La cantarán jóvenes y adultos por igual, porque Julio Jaramillo no ha muerto. Al menos no su voz, no su historia.

La canción Nuestro Juramento, en la voz de Julio Jaramillo, es casi un himno para todo ecuatoriano. No saberse su letra es casi un sacrilegio, dirían aquellos que admiran a quien es considerado el mejor cantante de este país de todos los tiempos.

Este viernes 9 de febrero de 2024, al cumplirse 46 años de la muerte de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el cantante ecuatoriano más reconocido en todo el mundo, esta volverá a ser, seguramente, una de las canciones más escuchadas de este artista, al que se pelean como suyo países como México, Venezuela, Colombia, Panamá y Uruguay.

En realidad, el Ruiseñor de América, Míster Juramento, JJ, El Sentimental de América, La Voz de Oro, apelativos con los que también se lo conocía internacionalmente, era bien ecuatoriano. Nació en Guayaquil un martes 1 de octubre de 1935. Tenía 42 años cuando falleció, de continuar con vida tendría 88 años de edad.

De su vida se ha hablado largamente en reportajes y notas periodísticas cada año, al recordarse el día de su natalicio (1 de octubre) o el de su fallecimiento (9 de febrero) se han hecho películas, documentales, ensayos sobre su música y su voz, se presentan exposiciones, en fin, hablar de JJ es cosa de todos los días en Ecuador.

Y es que Julio Jaramillo sigue siendo, por largo y ya a 46 años de su partida, el cantante ecuatoriano más reconocido en el mundo. Tal es así que incluso el año pasado la BBC lo llegó a calificar en un amplísimo reportaje sobre su vida como el “Frank Sinatra latinoamericano". Otros, por su prolijidad musical lo han llegado a comparar también con el argentino Carlos Gardel.

Yo sufro lo indecible si tu entristeces / No quiero que la duda te haga llorar / Hemos jurado amarnos hasta la muerte /Y si los muertos aman / Después de muertos amarnos más

Y es precisamente el bolero Nuestro Juramento, del autor puertorriqueño Benito de Jesús, su canción insigne, la que lo catapultó a la fama. Aquella es entonada por jóvenes y adultos con pasión, cuando la escuchan en la voz de Julio. Desde entonces comenzó a ser Míster Juramento.

Aunque su primer gran éxito fue el vals peruano Fatalidad, que ya había grabado con gran éxito el también ecuatoriano Olimpo Cárdenas, en Medellín.

Cuenta la historia que cuando le propusieron a JJ que lo cantara como Cárdenas, él respondió de manera tajante y quizá algo presumida: "No lo voy a hacer como Olimpo, lo haré mejor”. Esta grabación lo catapultó a la fama en 1956.

Si yo muero primero, es tu promesa / Sobre de mi cadáver dejar caer / Todo el llanto que brote de tu tristeza / Y que todos se enteren de tu querer

Hoy en día, las 5 canciones más escuchas de Jaramillo en Spotify, donde tiene un promedio de 2'687.800 oyentes mensuales, son: Nuestro Juramento, con 92'852.517 de reproducciones; Ayer y Hoy, con 47'900.763; Reminiscencia, 38'898.612; Ódiame , 45'872.565 y Rondando tu esquina, 41'563.683.

Y hasta la inteligencia artificial también tiene su top 5, siendo la principal la misma que de Spotify: Nuestro Juramento. Le siguen: Ódiame, Fatalidad, Rondando tu esquina y Sombras. Todas ellas volverán a sonar hoy con fuerza, porque Julio Jaramillo canta cada día mejor.

Julio Jaramillo, la voz que salió del pueblo

Proveniente de una familia humilde, de un padre zapatero que falleció cuando él aún era un niño, y su mamá que era enfermera, Julio Jaramillo se vio obligado a trabajar desde muchacho para ayudar en la economía familiar. Laboró en una fábrica de zapatos, aunque también ayudaba barnizando muebles.

Su incursión a la música se dio luego de intervenir y ganar un concurso radial, cuyo premio fue la presentación en un club nocturno. De ahí en más, inició su andar con los llamados 'lagarteros' en serenatas y bares.

Quienes han seguido su trayectoria saben harto de su vida: grabó su primer disco en dúo con Fresia Saavedra, en 1954, y luego el pasillo Esposa, con Carlos Rubira Infante, en 1955.

Julio Jaramillo pasóe luego su clase musical por toda Latinoamérica. Durante muchos años y hasta ahora incluso, en países como México, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Panamá y otros decían que el Ruiseñor de América era nacido allá. De él se dice que llegó a grabar más de 2.200 canciones, aunque hay quienes hablan hasta de cinco mil interpretaciones.

Su vida alegre fue otro de los motivos por el que llegó a ser reconocido. Tuvo cinco compromisos reconocidos, aunque una sola vez se casó, y se le cuentan 27 hijos. Al final de sus días, ya con la voz cansada y enfermo, regresó al Ecuador, a morir en su tierra luego de una penosa enfermedad.

Después de haber ingresado a la clínica Domínguez, en Guayaquil, para ser tratado de los daños que el alcohol había ocasionado por tantos años, Julio Jaramillo falleció un 9 de febrero de 1978, a los 42 años. Su sepelio fue multitudinario, cientos, miles de personas acompañaron su féretro hasta sepultura, donde hoy muchos llegarán a rendirle homenaje a su ídolo.

Si tu mueres primero, yo te prometo

Escribiré la historia de nuestro amor

Con toda el alma llena de sentimiento

La escribiré con sangre

Con tinta sangre del corazón

