Julián Pico: "Aprendí a ser más empático tras el diagnóstico de mi hijo"

El productor Julián Pico cumplirá 54 años, el próximo mes. Tiene tres hijos Julián (25), Valeria (22) y Antonio (5). Este último es fruto de su relación con María Fernanda Blum y hace aproximadamente un año y medio fue diagnosticado con autismo.

Tiene más de tres décadas en TV. Comenzó haciendo comerciales y espacios playeros con los cuales recorrió Ecuador. Además ha estado al frente de programas y telenovelas como Los capos de la risa y Max y los wharevers. Su trabajo más reciente en nuestro país fue como director de fotografía de Yo me llamo (Teleamazonas).

El año pasado (desde octubre) hizo las audiciones de Nuestra Belleza Latina en Miami. Fue uno de los creadores de ese programa al estilo reality y ha estado a cargo de Tributo Latin Grammy y de algunos especiales, como el de Vicente Fernández.

En marzo de 2025 fue uno de los directores de la Teletón USA a beneficio de menores con discapacidad. Ahora en Guayaquil, organiza el evento Juntos en el Espectro, que se desarrollará el 28 de junio y al que vendrá el niño español Pau Brunet (Pau Pautista) con autismo. Ha creado al personaje Tony, que da diferentes consejos (a través de un video) sobre esta condición.

En el Día del Niño le dice a los progenitores que por “nuestros hijos podemos lograr hasta lo imposible”.

Fue un shock cuando recibió el diagnóstico

A veces los padres no quieren ver algún problema o condición existente en sus hijos.

Fue un diagnóstico tardío, porque cuando lo llevé a un chequeo médico tenía aproximadamente dos años y medio, nos dijeron que no pasaba nada. Sin embargo los problemas seguían. Era acelerado, los brazos los movía mucho, dormirlo era una historia de terror por su hiperactividad. Cuando ya estaba más grande, el doctor Carlos Altamirano de inmediato nos dijo que era autista. Aquello fue un shock. Nos pidió que le quitemos el gluten, azúcar y leche. A las dos semanas se dieron cambios, aunque continuaba con comportamientos que no entendíamos.

¿Cómo logró digerirlo o aceptarlo?

Este año fui parte de la Teletón USA en Miami en la cual se organizó un show llamado El que no canta, encanta, en el que participó Alejandra Jaramillo y su novio, Beta Mejía. Cuando regresé a Guayaquil, vine con muchas ideas, sentí un despertar luego de conocer tantas historias. En el evento compartí con José Alberto Hidalgo, quien estudió microbiota. Posteriormente nos explicó que todo se inicia por lo que se come. El intestino de los niños autistas es permeable y todo se va directo a la sangre. Tienen muchos problemas de parásitos, la leche los alimenta. El azúcar dispara su comportamiento y el gluten es como una morfina para su cerebro. Armaba un escándalo en el supermercado, porque le encantaban los huevitos de chocolate. José Alberto nos dijo que evitemos ese consumo, así fue.

Siempre algo que no esperamos nos mueve el piso o nos cambia la vida.

He aprendido a ser más empático y a convivir mejor. Era de los que no soportaba ver chicos saltando, llorando o armando escándalo. A veces son malcriados, otros son autistas, ya logro ver la diferencia. Nunca le paré bola a la comida ni a la bebida. Existe un cambio y lo estoy viendo en mi hijo.

En ocasiones estas situaciones afectan a la pareja. ¿Les pasó a ustedes?

Al comienzo, no me di cuenta porque soy despistado. Mi esposa me comentó que vivió el duelo, pero según mi punto de vista es una estupidez porque duelo es cuando alguien se muere y mi hijo está vivo.

El duelo es una respuesta a una pérdida y durante nuestra vida hay muchas, una de ellas cuando se afecta la salud.

Eso es nuevo para mí. Ella lo vivió así, yo no. A partir del cambio de comida, hemos visto un gran desarrollo en mi hijo. Por ello ahora soy más estricto con eso. En el mercado hay muchos productos que dicen que no tienen gluten, pero no es cierto. Compraba cereales que lo único que hacían eran inflamar su organismo.

"Los que se hacen en Ecuador no los considero reality"





¿Usted vive entre Ecuador y Estados Unidos?

Así es. Generalmente voy y vengo. A Estados Unidos regresaré en agosto. No se ha confirmado cuándo arranca Nuestra Belleza Latina. También haré giras con Pau Brunet (Pau Pautista). Es la primera vez que visitará América Latina. Iniciará en Ecuador.

La TV nacional deja mucho que desear…

Creo que se puede hacer más, existen personas capaces, no considero que es necesario gastar dinero en el extranjero, porque según muchos, no hay talento. No es así. Entonces no habría gente a la que se la llevan a hacer televisión en otro país. Ese ha sido mi caso y el de otros. También hay un ego muy grande y sienten miedo. Algunos gerentes de producción creen que les quitaremos el puesto. No a todo el mundo le interesa eso.

Nuestra TV solo apuesta por los reality shows en los que predomina el escándalo o el sexo.

Se le dice reality a cualquier programa, en el que se jalan de los pelos. Los que se hacen en Ecuador no los considero reality. Lo son, Gran Hermano, Nuestra Belleza Latina o La casa de los famosos. Aplaudo el trabajo de Oromar TV que, sin dinero, le están dando trabajo a gente ecuatoriana. No estoy de acuerdo con los formatos, no es lo mío.

Muchos productores se inclinan por la farándula...

No me llama la atención. Todos se creen famosos, pocos ganan dinero con la TV, el resto vive del canje. Muchos dicen que visten de marca, es falso, y andan en taxi. Solo viven de la apariencia y en un mundo de fantasía.

Julián ha producido comerciales, programas playeros y certámenes de belleza. Carlos Klinger // EXPRESO

Si le propusieran hacer un programa en Ecuador, ¿por qué optaría?

Yo haría un programa de concurso como Quién manda aquí, con formato parecido a La guerra de los sexos. Regresamos en Estados Unidos a los 90.

Los productores tienen fama de hacer el casting horizontal (es decir llevarse a la cama a las aspirantes).

En mis 33 años en TV, nunca lo he hecho. Hay quienes se aprovechan de talentos que están desesperados por ser famosos, los que luego viven del canje.

Ha estado detrás de la producción de Reina de Guayaquil y fue el encargado de organizar Miss Mundo, capítulo Ecuador. ¿Dejaron de interesarle los certámenes?

La inglesa Julia Morley se comunicó conmigo, al parecer tuvo referencias de Osmel Sousa, el zar de la belleza venezolana, para Miss Mundo. Pero los dejé, porque lidiar con misses es un dolor de cabeza. Les doy mi respeto y me les quito el sombrero a los que tienen la paciencia. No la tengo, no solo son ellas, además los padres. Ellos creen que su hija es la única y la mejor.

La inclusión ahora permite que una concursante de 18 años compita con una de 60.

Es de locos. Esa mujer de 60 años no creo que esté emocionalmente bien para que a esa edad participe en un certamen. Todo eso es inseguridad.

