Juanes estrena Veneno

Una canción enérgica y de empoderamiento. Así se puede describir Veneno, el cuarto anticipo musical de Juanes, antes de lanzar el próximo 19 de mayo, su álbum completo titulado Vida Cotidiana.

“Se trata sobre una relación tóxica del pasado. Ya sea con un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica, es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud. Pero, con una frase como 'Tu veneno ya no me hace mal', transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo que lleva a una fortaleza que hace que el 'veneno' de esa traición ya no pueda hacer daño. Este lanzamiento también es extremadamente especial para mí, ya que pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al 'gigante' del dolor que ha dejado esa traición”, explica el colombiano.

Antes de estar disponible el disco completo, este ya ha recibido algunos elogios, entre estos por parte de The Recording Academy que publicó: “Mientras que Juanes encontró un éxito inmenso en 2021 con su álbum tributo ‘Origen’, con el que ganó Mejor Álbum de Pop/Rock en los Premios Grammy Latinos y Mejor Álbum de Rock Latino o Música Alternativa en los Premios Grammy, su último trabajo original data de 2019... Considerando los eventos que el mundo atravesó, el 2019 parece un siglo atrás. Por lo tanto, Vida Cotidiana llega como un testimonio de las reflexiones y los cambios de la estrella colombiana durante este tiempo turbulento”.

Vida Cotidiana fue producido por Juanes y Sebastian Krys, co-producido por Emanuel Briceño y mezclado por Sebastian Krys y Daniel "Vago" Galindo.