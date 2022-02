Juan José del Valle está pleno y feliz. Ahora es una de las estrellas del programa de talento Soy el mejor, un reto televisivo que ha hecho que saque todo el potencial que tiene como bailarín.

El participante, de 30 años, admite en esta entrevista que ha sido muy sacrificado estar a la altura de sus compañeros y coreógrafos pero, al igual que en el fisicoculturismo, se esfuerza y entrena cada día para sobresalir. Así como lo ha hecho con las distintas situaciones que ha debido enfrentar.

El 2020, un año difícil en el ámbito laboral, lo llevó a sacar adelante sus proyectos y lo obligó a atreverse un poco más. Y Juan, el León, no le teme ni se avergüenza de nada: emprendió como courier, vendió bollos y abrió su cuenta de OnlyFans.

“La gente cree que las personas que salimos en televisión somos ricos, o que tenemos la vida fácil. Yo gano para pagar mi casa, la letra de mi carro y servicios básicos. No tengo lujos”, afirma.

Su siguiente meta está en la televisión, un sueño que había pausado por la falta de proyectos locales, pero ahora está más seguro que nunca.

Juan del Valle @sebastianbronley

El año pasado volvió al programa en su etapa final. ¿Cómo se da este regreso a la segunda temporada?

La verdad es que antes de Soy el mejor no había nada para mí. Con la pandemia se acabaron los programas y yo salí de BLN. Cuando empezó este programa de talentos, yo no fui tomado en cuenta en un principio, pero desde que lo vi me mentalicé en entrar. Había varios excompañeros y es lo que deseaba. Ya avanzado, se dio una ronda de invitados y fui. En esa ocasión bailé con Denisse con temática afro. Luego reemplacé a Fercho porque se lesionó y estuve un mes, pero antes de finalizar mi participación conversamos para quedarme como un miembro regular.

¿Qué planes tenía en ese momento?

Estaba por cumplir otra meta: irme del país. Uno de mis sueños siempre ha sido vivir en el extranjero y tenía todo listo, pero también quería quedarme. La producción se interesó en mí e ingresé.

Se dio a conocer en programas de competencia. ¿Se siente seguro en la danza?

Todo cumple su etapa y la de los programas de competencias ya pasó. Pero todo fue necesario. Si no hubiera estado en Combate o BLN, mi rendimiento bailando no sería el mismo. A mí el baile no me gustaba. Era muy serio, ponía mi cara de bravo y me ponía muy tensionado. Le tomé cariño y mucho respeto a la profesión de los bailarines y coreógrafos. En BLN gané un segmento de baile y así he aprendido y puedo bailar bastantes ritmos.

Juan del Valle @SEBASTIANBRONLEY

¿Qué tanto ha mejorado su técnica?

Muchísimo. Cuando entré estaba muy pesado, porque lo único que entrenaba era fuerza. Había perdido elasticidad. Yo no digo que soy bailarín, pero se me da bastante bien.

¿Y tomarlo como carrera es opción?

No. Ya a estas alturas no es viable. Es una carrera de casi ocho años de estudios y necesitas cierta condición física.

¿Cuál es el que mejor le sale?

Los (bailes) alegres. Los que tienen la energía arriba, como la salsa, el merengue, la quebradita. Si un baile tiene trucos y cargadas, también se me da muy bien. Los jurados dicen que me van bien los estilos con mucho carácter como el paso doble.

¿Y el peor?

Cuando hicimos una representación del estilo Bollywood. Hasta lloré un día antes de la presentación. Fue frustrante. Son pasos muy sincronizados y movimientos extraños para los latinos. Esto pasó en la temporada anterior.

¿Qué opina de esta temporada?

Seré honesto: me fue mejor en la anterior, pero esta recién empieza. Ahora hay más nivel y los jurados son más estrictos con los antiguos del programa. Sí está difícil. Los más fuertes son Julián y Campanita Campos, Carlos Scavone, Fercho.

¿Las peleas en pantalla quedaron de lado?

Sí, porque esto no es un reality. Aquí no hay ese tipo de altercados, aunque yo sí pensé que sería así. Entré prevenido y pensé que iba a discutir en pantalla con alguien.

Juan del Valle @sebastianbronley

OnlyFans, ¿problema o ventaja?

Desde el año pasado el esmeraldeño tiene una cuenta en la red social OnlyFans, en la que promociona contenido sensual y artístico con muy poca ropa. A su carrera como modelo le saca provecho él mismo.

Hay que considerar que esto podría ser contraproducente para entrar a un programa de contenido para todo público, pero al manejarse totalmente lejos de la pornografía y solo insinuar, no ha tenido inconvenientes. “Cuando inicié en esto sabía que debía mantenerme en una línea ‘decente’, porque siempre había la oportunidad de volver. OnlyFans para mí fue una ventana económica y algo que me revivió. Gracias a esto mi nombre volvió a sonar, pues estuve desaparecido luego de salir de BLN. Yo gano bien, aunque no es mucho tampoco. Pero yo no voy a pasar la línea solamente por un poco más de dinero”, aclaró. “No me veo como una persona sexy o sensual. Soy solo alguien alegre. No me creo un ‘man’ de cuerpazo, solo alguien que tiene buena actitud aunque cara de bravo”.

Revive su sueño en la televisión

Juan del Valle quiere ser animador, pero las oportunidades no se han ido acomodando hasta ahora. Así lo explica aquí. “En el pasado sí, era mi deseo. Pero con el pasar del tiempo se fue diluyendo por la falta de plazas que hay. Ahora que volví, no lo había pensado hasta que Denisse Angulo me dijo que continúe con esto”.

A los buenos consejos se los escucha y Juan le está poniendo entusiasmo y está abierto a cualquier oportunidad. “Ya hemos estado conversando del tema con el canal y dentro de un tiempo estaremos probando. Yo quisiera algo deportivo, así que me pueden llevar a cubrir cualquier evento de estos. Igual, no hay nada concreto”.

Juan del Valle. @SEBASTIANBRONLEY

Se quería enamorar en El poder del amor

“El poder del amor es un programa que deslumbra a cualquiera y todo se ve bonito, pero internamente hay cosas que te hacen pensarlo bien. Le agradecí a Ecuavisa por tomarme en cuenta por la oportunidad, pero creo que si no se dio, es por algo. No cierro la puerta. Lo que más me duele es no poder conocer a las chicas que irán en esta segunda temporada. Por lo que he visto en Instagram, están muy guapas. Ahora estoy soltero y creo que sí es posible enamorarse en televisión”.

Juan del Valle @SEBASTIANBRONLEY

