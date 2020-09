Juan Pablo Contreras se une al disco tributo de Zoé

La música no tiene barreras y este proyecto del compositor mexicano Juan Pablo Contreras y Zoé es prueba de ello. El también director de música clásica está próximo a lanzar una nueva versión de uno de los temas icónicos de la banda de rock alternativo.

La canción 'No me destruyas' podrá ser escuchada desde el 24 de agosto al ritmo de la música clásica y será parte del álbum tributo Reversiones de Zoé. Dentro de este proyecto musical, que recopila algunas de las canciones más importantes de la banda mexicana, también participan cantantes como Mon Laferte, Juanes, Alejandro Fernández y Morat.

“¡Qué emoción por fin compartirles esta noticia! Este jueves se estrena mi REVERSIÓN orquestal del rolonón 'No Me Destruyas' de Zoé. Soy rockero de corazón y fue increíble poder 'headbanguear' junto con la orquesta al grabar este arreglo”, escribió Juan Pablo Contreras en su cuenta de Instagram.

Más detalles sobre el compositor

Juan Pablo Contreras nació en Guadalajara. Estuvo nominado en el 2019 al Latín Grammy en la categoría 'Mejor arreglo'. Su música es reconocida por sintetizar en un mismo lenguaje la tradición clásica con elementos sonoros de la cultura popular mexicana.

Sus creaciones han sido interpretadas por algunas de las mejores orquestas del continente como la Orquesta Sinfónica Nacional de México, las Filarmónicas de la Ciudad de México y de la UNAM.

Además, es el primer compositor mexicano en firmar con Universal Music México y ser nombrado compositor residente de Los Angeles Chamber Orchestra. Ha ganado más de 10 premios internacionales y cuenta con cuatro álbumes de su autoría.