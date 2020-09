LauraCata: “Deseo mantener la tradición de los ritmos latinoamericanos”

La música para Laura Catalina Salgado, mejor conocida como LauraCata, es sinónimo de unión, sanación y vida. La colombiana de 28 años, lleva más de una década estudiando música de manera profesional y desde sus inicios, ha tenido claro que desea que su voz sea una herramienta para generar un cambio positivo en la sociedad.

Sus inicios

LauraCata cuenta que durante su infancia descubrió que le gustaba este arte a porque “de pequeñita me paraba sobre la mesa con el cepillo en la mano como micrófono y cantaba. También estuve en la orquesta y coro del colegio”, recuerda.

Ya en la adolescencia, comenzó a recibir clases particulares de canto y cuando llegó el momento de estudiar una carrera profesional, logró entrar a la Universidad Berklee College of Music (Boston), en donde obtuvo un Bachelor Degree in Performance. Durante los años que vivió en Estados Unidos, se desempeñó como profesora de música y cantó en la orquesta de un casino.

“Cuando fui a Boston primero quería hacer jazz, pero luego me di cuenta que no era el camino que debía seguir. Fue así como me empecé a reencontrar con todos los ritmos latinos (como la cumbia y la salsa) que estaban dentro de mí y así decidí que eran con los que quería hacer música”, dice la artista.

Regreso a Colombia

Tras volver a Bogotá hace aproximadamente tres años, enfocó todo su esfuerzo como cantante y compositora para crear música con los tradicionales sonidos latinoamericanos pero con un toque más contemporáneo y pop.

'Me vale 0', 'Tu prisión', 'Ciudad de furia' y 'Aguacero y Sol' son algunos de los temas que ha lanzado durante su carrera artística. Su más reciente creación se titula 'El regalo', salsa pop con tintes románticos que compuso inspirada en su propia relación amorosa.

LauraCata ultima detalles para el lanzamiento del sencillo 'Decir adiós'. Está previsto que esté disponible en todas las plataformas musicales desde el 2 de octubre.

Latinoamérica tiene una mezcla muy rica de ritmos y a veces no valoramos nuestra tradición. No quiero hacer reggaeton por enésima vez. Deseo crear algo bonito y nuevo a través de los sonidos antiguos

LauraCata

Preguntas rápidas

¿Qué instrumentos entonas?

El piano y un poco la guitarra.

¿Dónde te inspiras al componer?

Trabajo en el estudio de mi casa pero también me puedo inspirar cuando estoy en la calle y alguien evoca un sonido o percibo un olor. Así también viene a la mente una melodía.

¿Qué artistas te inspiran?

Natalia Lafourcade, Lido Pimienta y Carlos Vives.

¿Cuáles son tus aspiraciones a futuro?

Lanzar un disco completo, poder viajar a países como México, Ecuador y Perú; y llevar los ritmos latinos al mercado europeo.

¿Por cuánto tiempo te visualizas haciendo música?

Hasta que sea viejita, no me gustaría hacer nada más.