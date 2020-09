Las Villa, mellizas fashionistas que innovan en la moda

Laura y Lucía Villa, más conocidas en el rubro artístico como Las Villa, son mellizas bogotanas que a un año de haber iniciado su carrera musical, se han convertido en referentes de moda para miles de jóvenes latinoamericanas que aman vestir bien al igual que ellas. A sus 25 años, suman cerca de 100 mil seguidores en Instagram y en cada fotografía que publican, son elogiada por sus imponentes looks.

Durante una entrevista vía Zoom con EXPRESO, ambas mencionan que se consideran “cazadoras de tendencias” porque todos los días pasan horas y horas en redes sociales para poder conocer qué es lo más 'in' del momento en el ámbito de la moda y la belleza. “Como artistas constantemente nos reinventamos debido a todos los referentes que tenemos. Todo el tiempo estamos inmersas en la moda porque como muchas cosas son pasajeras, debemos dar un paso más adelante para estar siempre trendy”, dice Lucía.

Estilo personal

Mientras que Laura describe su forma de vestir como chic y artística, Lucía menciona que se identifica con un look más psicodélico porque disfruta de mezclar diversos colores en un mismo outfit. Si tienen que ir al estudio de grabación o tienen un día tranquilo en casa, ambas disfrutan de vestimentas cómodas con una camiseta, sudadera o abrigo grande, junto a unos zapatos deportivos.

“Queremos salir a las calles para revolucionar en la moda y empoderar a las persona”, dice Laura. Bella Hadid, Dua Lipa y Belinda son algunas de sus actuales referentes fashionistas.

Las Villa gustan de lucir unas con diseños extravagantes.

Impulso al talento latino

Las colombianas disfrutan colaborar junto a estilistas y diseñadores locales porque aunque consideran que aún falta mayor crecimiento del rubro textil en su país, afirman que existe mucho talento nacional y que lo más importante es seguir exponiendo el trabajo a nivel internacional.

Looks favoritos

Laura destaca que unos de sus outfits preferidos son un corset negro de Dolce & Gabbana y un body rojo con flecos que lució en la grabación de su último video musical. Lucía también menciona que el vestuario que más le gustó de esa grabación fue con un corset que acentuaba su cintura junto a unas botas altas.

“En el entorno cercano existe muchas críticas sobre lo que vestimos pero la audiencia admira mucho nuestros looks y se inspiran en ellos. Es importante que todas las chicas también se puedan sentir lindas, poderosas y empoderadas al encontrar sus propios estilos”, recalca Laura.

Secretos de belleza.

De Laura: Ella ama el maquillaje y para lograr que su piel luzca perfecta, se enfoca en difuminar perfectamente los productos líquidos y en polvo que coloca en su cutis para obtener un acabado natural.

De Lucía: Lo más importante para ella es tener el pelo sano y brilloso. Duerme con un gorro de lana en la cabeza para que al despertar, su cabello no tenga frizz. También utiliza aceite de argán en las puntas para tenerlo más sedoso.

“La moda es una expresión de libertad. Me siento libre y empoderada al usar lo que yo quiero; y no me importa lo que piensen los demás” Lucía Villa

