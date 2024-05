Juan Fernando Andrade: su más reciente novela tiene 2.ª edición

En octubre del año pasado, el escritor portovejense Juan Fernando Andrade, nacido en 1981, publicó su segunda novela, Adicto + Comedia romántica, catorce años después de la primera, Hablas demasiado (Alfaguara, 2009).

Juan Fernando Andrade: "Ya no me seduce el delirio" Leer más

Y no es que Juan Fernando haya dejado de escribir, pues se ha mantenido como un bloguero y cronista incansable, además de incursionar en la redacción de guiones (junto a Sebastián Cordero para la cina El pescador) y otros proyectos (Quito Bizarro. La antiguía de la capital).

Pero valió la pena la larga espera para volver a leerlo en ese formato. Adicto + Comedia romántica es una novela doble de más de 700 páginas. Un compañero de viaje, de cualquier tipo: físico y espiritual, que está circulando desde octubre del año pasado, con el espaldarazo de Dinediciones.

Y como muestra de la buena acogida, hace unas semanas salió la segunda edición, esta vez dividida en dos volúmenes, como un disco doble. Comparación más que apropiada, dada la importancia de la música en la obra y la vida de Juan Fernando, con recorrido como baterista con la banda de rock Los Pescados.

Lo contactamos para que nos cuente detalles sobre esta segunda edición. Lectura recomendada no solo para sus seguidores, sino también para sus colegas y todo aquel interesado en la palabra como medio de redención.

A diferencia de la primera edición, un solo ejemplar de más de 700 páginas, esta vez se publicaron dos volúmenes. Zazón Estudio

RELACIONADAS Un Idilio que se convierte en pesadilla

Luego de todo el proceso de escritura y revisión de una novela, cuando ya al fin se publica, empieza otra etapa, también compleja: la difusión de la obra. ¿Te sientes cómodo ayudando a promocionar la novela?

Me siento más cómodo de lo que pensaba. He tenido la suerte de hablar con varios medios de comunicación sobre la novela, y hasta ahora me han tratado bien a mí y mucho mejor aún al libro. Más que entrevistas, he tenido conversaciones de tú a tú con periodistas afines a la causa. Somos colegas y cómplices.

Lo aburridor suele ser hablar con gente que no ha leído el material, responder preguntas generales tipo "¿cómo se llama su libro?" o "¿de qué se trata su libro?". En esas circunstancias me siento como una impulsadora de productos en el supermercado: sostengo una bandeja y, sobre esa bandeja, exhibo la novela cortada en cubitos, como si fuera una nueva variedad de embutidos (en mi caso, de mariscos) Pero, hey, al menos me preguntan y eso me da el chance de presentar Adicto + Comedia Romántica con mis propias palabras. Y exagerar un poco, claro.

Si tuviera que escoger entre lo uno y lo otro, diría que prefiero escribir que promocionar, y que al final el que se vende es el autor, no el libro. Quiero decir que después de una entrevista, o de una sesión en un pódcast, la gente puede conocerte mejor, reírse contigo, conectar, saber de qué se trata ser tú, y si esa persona les resulta atractiva hay muchas posibilidades de que el libro les guste, porque la obra es una extensión del autor.

Lo que hago es invitar a la gente a que pase un rato conmigo. ¿Quién se apunta?

Vimos que grabaste una entrevista con Andrés Crespo y en tus redes también has mantenido informado al público.

Andrés Crespo, gran escritor, por cierto, y mejor lector todavía, ha sido un cómplice desde el principio.

Durante esos años en los que yo decía y repetía que estaba escribiendo, pero no publicaba nada, él fue uno de los amigos que nunca perdieron la fe, que nunca dejaron de preguntar "¿cuándo sale la novela?". De hecho, la primera copia impresa la tuvo Andrés. Cuando le dije que estaba finalmente lista, fue a mi casa (en Quito) y me la pidió. En ese momento fui a un centro digital, pedí que la impriman y le regalé un anillado (tamaño A4, un ladrillo, enorme) con la siguiente dedicatoria: Va mi alma, cuídala, es pop.

El pódcast que grabé con Andrés, llamado Estrellas & Delincuentes (usaré la misma marca en varios productos), ha tenido mayor alcance que otras notas de promoción, así que estoy muy feliz con la decisión de presentar la novela en sociedad de esa manera, por YouTube.

Ahora bien, era mi primera vez y se nota. Si te fijas en los comentarios, la gente pregunta "¿quién entrevista a quién?", "¿quién es el invitado?". Se suponía que yo debía entrevistar a Andrés, pero también habíamos quedado en lanzar la novela, así que fue Andrés quien hizo las preguntas y más bien se dedicó a escucharme. Eso hacen los amigos.

Finalmente, en la novela hay un personaje llamado Andrés, hermano menor/mayor del narrador. Nada es coincidencia, dicen.

Cuéntanos sobre la decisión de publicar esta vez la novela en dos libros separados. ¿Cómo surgió la idea? ¿Fue una iniciativa tuya o de Dinediciones?

La idea vino de la editorial.

La verdad es que, por un tema de costos, lo habíamos considerado desde el principio, pero para mí era muyimportante tener al menos una primera edición que viniera en un solo libro: por una cuestión personal, así lo pensé, así lo soñé, como un tocho, y quizás la parte más importante de una obra sea salirte con la tuya.

Yuliana Ortiz Ruano y su 'Fiebre de Carnaval', una narrativa que desborda Leer más

La editorial, y esto lo reconozco y lo agradezco, se puso de mi lado, acolitó, y luego de varios intentos frustrados dio con la manera de publicar un libro de 700 páginas a un precio conveniente para los lectores. El riesgo fue mayor, recuerda que se trataba de la novela de un autor fuera de circulación, nada relevante, nada actual, pero aun así lo hicieron. Nadie se arrepiente de ser valiente.

A comienzos de año, ante la oportunidad de lanzar una segunda edición, se volvieron a considerar todas las opciones, y resulta que la mejor manera de continuar en este momento es dividiendo la novela en dos libros. Y me gusta. Tiene algo de clásico, como las novelas del siglo XIX, que venían en tomos, en volúmenes; algo de cómic, algo de saga, algo/mucho de disco doble, algo de serie dividida en temporadas.

Además, nos permitió usar dos portadas, ambas diseñadas por Kako Vera, en redes lo encuentras como @misterkako. Así, cada libro tiene su propia identidad. Dicho sea de paso, me voy encontrando con lectores que se inclinan por escoger uno y se quedan con Adicto, que vendría a ser la primera parte, pero mi consentido es Comedia romántica. Y, obvio, recomiendo leer ambos (risas).

Juan Fernando también es autor de los libros de relatos 'Uno' (2004) y 'Dibujos animados' (2006). Zazón Estudio

Recibir el respaldo de una editorial implica que esta, de alguna manera, tenga cierto poder de decisión sobre lo que se publicará. ¿Cómo fue el trabajo de edición con Dinediciones? ¿La editorial hizo sugerencias sobre el texto? ¿Tú tienes la última palabra al respecto?

Responder esto me tomaría otra novela, o varias (risas). A ver si logro contarlo como si fuera un reel o un short. Más que escritor, o incluso que periodista, me he ganado la vida como editor. Fui editor adjunto de la revista Mundo Diners durante diez años, y en ese tiempo me concentré en que los textos que pasaran por mis manos llegaran a los lectores en la mejor condición posible: estructurados, con ideas claras, con emociones y conclusiones importantes, en fin, que tuvieran sentido.

Lily del Pilar, la autora que ‘la rompió’ en internet Leer más

Luego, iba a mi casa y me ponía en ‘modo novela’, lo que significaba romper como escritor todas las reglas que imponía como editor. Fue una experiencia bipolar en todo sentido, pero al final ganó el lado creativo. Adicto + Comedia romántica es libre y soberana y desbordada y un poco mucho, pero de eso se trata.

Estando ya en pruebas de imprenta, la editorial cayó en cuenta de que el libro no había pasado por la revisión de un editor propiamente dicho, es decir, se hicieron todas las correcciones de estilo siguiendo el debido proceso, claro; pero nadie había dicho ‘corta aquí’, ‘quita esto’ o ‘deshazte de esta escena, de tal o cual personaje’. Se decidió entonces que fuera Francisco el 'Pájaro’ Febres Cordero, director de la revista por mucho tiempo y una especie de Obi Wan para mí, quien diera el veredicto. ¿Se imprimía como estaba o nos poníamos a editar?

Para mucha-muchísima suerte mía, el Pájaro Febres conectó con el libro, lo leyó entero en cuestión de pocos días, sugirió un cambio importante (mover un segmento de un lado a otro) y dio luz verde. Me advirtió, eso sí, que pertenecía al género de novelas ‘a las que le sobran páginas’, pero supo ver que de eso iba el libro, sobre excesos, y que el exceso de páginas era claramente intencional. Y me dijo algo muy gracioso: "No serás Vargas Llosa, pero puedes ser nuestro Bryce Echenique".

Entonces sí, tuve lo que en el cine se llama ‘el corte final’. A mí me gusta decir The Writer’s Cut.

Luego del ajetreo del lanzamiento de un nuevo libro, es normal que los escritores ya estén pensando en su siguiente trabajo. ¿Hay algún tema que te esté llamando para que escribas sobre él en formato novela? ¿O quizás ya estás empezando algo nuevo?

Por fin algo que puedo responder brevemente. Soy supersticioso y prefiero no hablar de lo que todavía no existe. Además, me cae mal la gente que en entrevistas habla de un millón de ‘proyectos en marcha’, y me caen peor los que concretan esos proyectos (risas).

Ahora mismo estoy envuelto en un proyecto de no-ficción, un libro corto (espero) sobre mi lugar de origen, la provincia de Manabí: tierra hermosa de mis sueños / donde vi la luz primera.

Lo siguiente, no sé para cuándo, será una novela. Ya tengo tema y prefiero reservarlo por el momento, pero lo más importante es que ya tengo final, sé cómo acaba, solamente debo llegar hasta allá. "Llegar hasta el final". Suena bien eso. Me gusta.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!